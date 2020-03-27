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В Пинске школьник перебегал по переходу - и попал под машину

27.03.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 марта в Пинске легковушка сбила на пешеходном переходе школьника. ДТП попало на камеру наружного видеонаблюдения.

Видео: PinPro интернет-провайдер

Авария произошла на перекрестке улиц Студенческой и Юной. На записи видно, как мальчик подходит к пешеходному переходу и останавливается на тротуаре пропустить проезжающий транспорт. Выезд на перекресток был занят, поэтому легковушка, которая ехала по второй полосе улицы Юной, остановилась пропустить ребенка.

Школьник побежал по пешеходному переходу, чтобы не задерживать автомобили, и в третьей полосе его сбила легковушка, которая поворачивала налево с улицы Студенческой на улицу Юную. Удар пришелся в левый бок автомобиля.

Очевидец ДТП рассказал TUT.BY, что пострадавшему помогли подняться и дойти до края проезжей части, а затем посадили в машину. Примерно через 10 минут приехала скорая и забрала мальчика. Он прихрамывал.

 
 
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Пострадавшего с места ДТП забрала скорая.
 
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