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Уже определены места посадок и подано 55 заявок: как озеленить свой двор?

27.03.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рассказываем в программе «Большой город» о самой масштабной и ожидаемой акции в Минске – «Зеленый двор вместе!».

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Эта акция проводилась и в 2019 году. Население Минска очень активно участвовало в этой акции. Было подано более 800 заявок для участия и предложений для участия по озеленению дворовый территорий. Поэтому в этом году тоже эта акция будет продолжена. И уже заявки от жителей поступают. В этом году уже поступило 55 заявок с предложением по озеленению по посадке деревьев и кустарников. Заявки можно оставить в рубриках «Зеленый двор», которые размещены на сайтах ЖКХ районов, администраций районов, «Минского городского жилищного хозяйства» Мингорисполкома.

Уже определены места посадок и подано 55 заявок: как озеленить свой двор?

Жилищно-коммунальная организация проанализирует предложения жителей. Уже определены места посадок зеленых насаждений на дворовых территориях с учетом наличия подземных коммуникаций, соблюдения норм удаленности от фасадов жилых домой, пешеходных связей и дворовых проездов. Конечно, каждая инициатива жителей будет поддержана. С жителем, оставившим заявки, свяжется представитель жилищно-коммунальной организации и организует совместное мероприятие по посадке зеленых насаждений.

Уже определены места посадок и подано 55 заявок: как озеленить свой двор?

Как правило, предлагают высадить кустарник в виде живой изгороди, зачастую места, где паркуются автомобили на зеленых зонах, для преграждения заездов транспортных средств на газон. Предлагают посадить деревья на пустующих территориях, предлагают сделать какие-то композиции из цветов и активно в этом участвуют. Но необходимо помнить, что есть нормы посадки зеленых насаждений. И, конечно же, на подземных коммуникациях зеленые насаждения садить нельзя. Поэтому если житель предлагает место, где есть подземные коммуникации, мы разъясняем и предлагаем альтернативное место.

Уже определены места посадок и подано 55 заявок: как озеленить свой двор?

Люди в материале: Анастасия Воробьева, Екатерина Забенько

 
Теги: Минск
 
 
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Рассказываем в программе «Большой город» о самой масштабной и ожидаемой акции в Минске – «Зеленый двор вместе!».
 
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