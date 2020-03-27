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Уже определены места посадок и подано 55 заявок: как озеленить свой двор?
Источник материала: СТВ
Рассказываем в программе
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Как правило, предлагают высадить кустарник в виде живой изгороди, зачастую места, где паркуются автомобили на зеленых зонах, для преграждения заездов транспортных средств на газон. Предлагают посадить деревья на пустующих территориях, предлагают сделать какие-то композиции из цветов и активно в этом участвуют. Но необходимо помнить, что есть нормы посадки зеленых насаждений. И, конечно же, на подземных коммуникациях зеленые насаждения садить нельзя. Поэтому если житель предлагает место, где есть подземные коммуникации, мы разъясняем и предлагаем альтернативное место.
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Рассказываем в программе «Большой город» о самой масштабной и ожидаемой акции в Минске – «Зеленый двор вместе!».
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