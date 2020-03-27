Совладелец «Белгипса» хочет построить жилье на 7 гектарах в центре Минска

Источник материала: Tut.by

Совладелец «Белгипса», россиянин Юрий Гончаров хочет построить жилье на улице Козлова в Минске, следует из сообщения пресс-службы президента. На этой площадке раньше располагалось это предприятие, но потом его производственные мощности переехали на новый завод в Гатово. Подробности — в материале.



Фото: пресс-служба президента

В 2014 году российская компания «Волма» купила госпакет акций ОАО «Белгипс» за 5,27 млн долларов, пообещав в числе прочего построить новое производство в Гатово. В 2016 году собственники «Волмы» Юрий Гончаров и Александр Малашкин решили обособили производство гипсовой продукции в Беларуси в отдельный бизнес. Им стал управлять Гончаров, а в конце 2017 года половину «Бегипса» выкупил немецкий концерн «Кнауф». А потом открылось и производство в Гатово. Во все было инвестировано более 50 млн евро.

А сегодня на предприятие приехал Лукашенко. На заводе ему рассказали, что на старом месте «Белгипс» хочет построить жилой квартал. Территория имеет площадь около 7 гектар занимает примерно такие границы:

Здесь получат арендные квартиры и сотрудники предприятия, говорят на заводе.

— Вы хотите там построить жилье? Подумаем, — сказал президент. — Мы рассмотрим твои (председателя совета директоров корпорации «Волма» Юрия Гончарова. — Прим.) предложения. А что касается промышленности, я тебя буду всегда поддерживать, потому что с 2014 года ты ни разу не подвел. Мы с тобой будем работать.

Отметим, что право временного пользования участком на Козлова у «Белгипса» истекает в июне 2020 года, поэтому решать вопрос надо оперативно.

Но Лукашенко напомнил, что к застройщикам в Беларуси предъявляются определенные требования: в первую очередь земли выделяются организациям, у которых есть собственные ресурсы для строительства. Говоря в целом о строительной проблематике, президент отметил, что организаций, желающих строить жилье в Минске, — пруд пруди.

— Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон — в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?

Президент сказал, что в Беларуси не будут работать с теми, кто хочет прийти в Минск, построить жилье и набить карманы за счет людей.

Лукашенко — о строительных нормах

Во время посещения предприятия Лукашенко напомнил о необходимости вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны. Соответствующие поручения давались ранее, и предстоит проконтролировать их выполнение.

Лукашенко отметил, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10−12 лет назад в плане отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам.

— У нас вместо легких конструкций — балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги, — сказал президент.

Кстати, более экономные подходы использовались уже ранее, например, при строительстве спортивного комплекса «Минск-Арена». Президент считает, что уже после выборов следует серьезно вернуться к этому вопросу. «Надо раскрепостить там, где нужно», — подчеркнул он.

Лукашенко акцентировал внимание, что безопасность людей при этом не должна пострадать: «Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно. Это главное».