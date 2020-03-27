ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Совладелец «Белгипса» хочет построить жилье на 7 гектарах в центре Минска

27.03.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Совладелец «Белгипса», россиянин Юрий Гончаров хочет построить жилье на улице Козлова в Минске, следует из сообщения пресс-службы президента. На этой площадке раньше располагалось это предприятие, но потом его производственные мощности переехали на новый завод в Гатово. Подробности — в материале.


Фото: пресс-служба президента

В 2014 году российская компания «Волма» купила госпакет акций ОАО «Белгипс» за 5,27 млн долларов, пообещав в числе прочего построить новое производство в Гатово. В 2016 году собственники «Волмы» Юрий Гончаров и Александр Малашкин решили обособили производство гипсовой продукции в Беларуси в отдельный бизнес. Им стал управлять Гончаров, а в конце 2017 года половину «Бегипса» выкупил немецкий концерн «Кнауф». А потом открылось и производство в Гатово. Во все было инвестировано более 50 млн евро.

А сегодня на предприятие приехал Лукашенко. На заводе ему рассказали, что на старом месте «Белгипс» хочет построить жилой квартал. Территория имеет площадь около 7 гектар занимает примерно такие границы:

Здесь получат арендные квартиры и сотрудники предприятия, говорят на заводе.

— Вы хотите там построить жилье? Подумаем, — сказал президент. — Мы рассмотрим твои (председателя совета директоров корпорации «Волма» Юрия Гончарова. — Прим.) предложения. А что касается промышленности, я тебя буду всегда поддерживать, потому что с 2014 года ты ни разу не подвел. Мы с тобой будем работать.

Отметим, что право временного пользования участком на Козлова у «Белгипса» истекает в июне 2020 года, поэтому решать вопрос надо оперативно.

Но Лукашенко напомнил, что к застройщикам в Беларуси предъявляются определенные требования: в первую очередь земли выделяются организациям, у которых есть собственные ресурсы для строительства. Говоря в целом о строительной проблематике, президент отметил, что организаций, желающих строить жилье в Минске, — пруд пруди.

— Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон — в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?

Президент сказал, что в Беларуси не будут работать с теми, кто хочет прийти в Минск, построить жилье и набить карманы за счет людей.

Лукашенко — о строительных нормах

Во время посещения предприятия Лукашенко напомнил о необходимости вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны. Соответствующие поручения давались ранее, и предстоит проконтролировать их выполнение.

Лукашенко отметил, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10−12 лет назад в плане отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам.

— У нас вместо легких конструкций — балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги, — сказал президент.

Кстати, более экономные подходы использовались уже ранее, например, при строительстве спортивного комплекса «Минск-Арена». Президент считает, что уже после выборов следует серьезно вернуться к этому вопросу. «Надо раскрепостить там, где нужно», — подчеркнул он.

Лукашенко акцентировал внимание, что безопасность людей при этом не должна пострадать: «Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно. Это главное».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске школьник перебегал по переходу - и попал под машину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика