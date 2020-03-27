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Университет гражданской защиты МСЧ проведет день открытых дверей онлайн

27.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> 28 марта в 11.00 на YouTube-канале Университета гражданской защиты МЧС впервые пройдет день открытых дверей в онлайн-режиме.

Мероприятие начнется 28 марта в 11.00 и будет транслироваться на YouTube-канале университета. Гости в студии - ответственный секретарь приемной комиссии Игорь Аушев, начальник учебно-методического центра Светлана Маршина, курсанты Роман Рисник и Вероника Евтух - расскажут про университет, представят факультеты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности. Представители спасательного вуза также расскажут об особенностях проведения приемной кампании 2020 года.

Задать вопросы можно по телефону: 8 (017) 345-33-38 (приемная комиссия) или в электронном виде на адрес: ai@ucp.by и в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте"
 
 
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28 марта в 11.00 на YouTube-канале Университета гражданской защиты МЧС впервые пройдет день открытых дверей в онлайн-режиме. Мероприятие начнется 28 марта в 11.00 и будет...
 
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