Университет гражданской защиты МСЧ проведет день открытых дверей онлайн

Источник материала: Пинский Вестник

28 марта в 11.00 на YouTube-канале Университета гражданской защиты МЧС впервые пройдет день открытых дверей в онлайн-режиме.



Мероприятие начнется 28 марта в 11.00 и будет транслироваться на YouTube-канале университета. Гости в студии - ответственный секретарь приемной комиссии Игорь Аушев, начальник учебно-методического центра Светлана Маршина, курсанты Роман Рисник и Вероника Евтух - расскажут про университет, представят факультеты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности. Представители спасательного вуза также расскажут об особенностях проведения приемной кампании 2020 года.

Задать вопросы можно по телефону: 8 (017) 345-33-38 (приемная комиссия) или в электронном виде на адрес:

и в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте"