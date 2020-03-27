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В Борисове посетитель кафе избил официанта на глазах у дочери
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 марта около часа дня в Борисове посетитель кафе избил рюмкой официанта, а затем бросил её в сторону убегавшего юноши.
Как
Нападавший бросил рюмку в молодого человека, но промахнулся. После этого гражданин покинул заведение, а персонал обратился в милицию.
Изучив
Подозреваемый раскаялся в своих действиях и объяснил, что поступил так под влиянием спиртного. Мужчине показалось, что официант был груб.
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Новости Беларуси. 23 марта около часа дня в Борисове посетитель кафе избил рюмкой официанта, а затем бросил её в сторону убегавшего юноши. Как сообщает МВД...
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