Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся первого апреля

Источник материала: ОНТ

Выплаты ко Дню Победы начнутся уже первого апреля, – сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

Нынешний год – юбилейный. И, несмотря на то, что его начало выдалось непростым, в стране не забудут и материально, и морально поддержать ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Сегодня в Беларуси пять тысяч ветеранов, и около 14 тысяч – пострадавших от войны – они, по решению Президента, тоже получат выплаты.

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