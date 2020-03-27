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Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся первого апреля
Источник материала: ОНТ
Выплаты ко Дню Победы начнутся уже первого апреля, – сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.
Нынешний год – юбилейный. И, несмотря на то, что его начало выдалось непростым, в стране не забудут и материально, и морально поддержать ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Сегодня в Беларуси пять тысяч ветеранов, и около 14 тысяч – пострадавших от войны – они, по решению Президента, тоже получат выплаты.
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Выплаты ко Дню Победы начнутся уже первого апреля, – сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Нынешний год – юбилейный. И, несмотря на то, что его начало...
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