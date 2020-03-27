ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся первого апреля

27.03.2020 14:32 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся первого апреля

Выплаты ко Дню Победы начнутся уже первого апреля, – сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.  

Нынешний год – юбилейный. И, несмотря на то, что его начало выдалось непростым, в стране не забудут и материально, и морально поддержать ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Сегодня в Беларуси пять тысяч ветеранов, и около 14 тысяч – пострадавших от войны – они, по решению  Президента, тоже получат выплаты.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выплаты ко Дню Победы начнутся уже первого апреля, – сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.   Нынешний год – юбилейный. И, несмотря на то, что его начало...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ребёнка сбили в Пинске. Он был внимателен и осторожен, но кое что не учёл
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика