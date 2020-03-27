Ребёнка сбили в Пинске. Он был внимателен и осторожен, но кое что не учёл

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 27 марта 2020 года. Судя по всему, мальчик не сильно пострадал.





Смотрите, как всё произошло:

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Мальчик старался безопасно перейти, но не учёл, что женщина за рулём автомобиля не увидит его из-за другой легковушки, и не догадается остановиться.