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Ребёнка сбили в Пинске. Он был внимателен и осторожен, но кое что не учёл
27.03.2020 14:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 27 марта 2020 года. Судя по всему, мальчик не сильно пострадал.
Смотрите, как всё произошло:
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Мальчик старался безопасно перейти, но не учёл, что женщина за рулём автомобиля не увидит его из-за другой легковушки, и не догадается остановиться.
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