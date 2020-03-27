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Ребёнка сбили в Пинске. Он был внимателен и осторожен, но кое что не учёл

27.03.2020 14:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 27 марта 2020 года. Судя по всему, мальчик не сильно пострадал.

Ребёнка сбили в Пинске. Он был внимателен и осторожен, но кое что не учёл

Смотрите, как всё произошло:

видео - PinPro Интернет-провайдер

Мальчик старался безопасно перейти, но не учёл, что женщина за рулём автомобиля не увидит его из-за другой легковушки, и не догадается остановиться.

 
 
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  ДТП произошло сегодня, 27 марта 2020 года. Судя по всему, мальчик не сильно пострадал. Смотрите, как всё произошло: видео - PinPro Интернет-провайдер Мальчик старался...
 
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