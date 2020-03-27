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Лихачей - 150 за час. Зачем поставили камеру скорости на проспекте Независимости

27.03.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участок улицы возле дома 99 на проспекте Независимости в Минске признан аварийно-опасным, поэтому мобильная камера скорости продолжит там работать в ближайшее время. Дополнительные датчики появятся на улицах по мере необходимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минска.


Фото: Глеб Малофеев

ГАИ Минска проанализировала ДТП, причиной которых было нарушение водителями установленной скорости. Выяснилось, что один из аварийно-опасных участков находится в районе д. № 99 по проспекту Независимости (от улицы Филимонова до бульвара Толбухина).

Сначала ГАИ сделала на этом участке тестовый замер скорости. При этом предупреждающие дорожные знаки не выставлялись, а лихачам «письма счастья» не рассылали. Выяснилось, что только за один час контрольных измерений водители превысили скорость более 150 раз. В том числе на камеру четыре раза попали водители городских автобусов.

В итоге, 16 марта мобильную камеру скорости в этом месте выставили для работы в штатном режиме. Работать в этом месте она будет в разное время до 5 апреля.

В последующем мобильные датчики контроля скорости будут выставлять с учетом результатов анализа аварийности, поведения водителей и меняющейся на дороге обстановкой, в частности, появления на улицах мотоциклов.

Кстати, сейчас мобильные камеры скорости работают не только в столице. В Минской области датчики выставляют в трех местах: на 59 км трассы Р-23, 29 км трассы М-4, 419 км трассы Р-43.

Напомним, мобильные камеры скорости исчезли с белорусских дорог еще в декабре прошлого года. Затем начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк сообщил, что радары в ближайшее время вернут на дороги страны, однако места их установки будут определять по другим критериям. Раньше радары стояли в местах, где происходили любые аварии. Сейчас их будут устанавливать в тех местах, где ДТП происходят из-за превышения скорости.

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Теги: Минск
 
 
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Только за один час контрольных измерений на проспекте Независимости водители превысили скорость более 150 раз.
 
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