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Лихачей - 150 за час. Зачем поставили камеру скорости на проспекте Независимости
Источник материала: Tut.by
Участок улицы возле дома 99 на проспекте Независимости в Минске признан аварийно-опасным, поэтому мобильная камера скорости продолжит там работать в ближайшее время. Дополнительные датчики появятся на улицах по мере необходимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минска.
ГАИ Минска проанализировала ДТП, причиной которых было нарушение водителями установленной скорости. Выяснилось, что один из аварийно-опасных участков находится в районе д. № 99 по проспекту Независимости (от улицы Филимонова до бульвара Толбухина).
Сначала ГАИ сделала на этом участке тестовый замер скорости. При этом предупреждающие дорожные знаки не выставлялись, а лихачам «письма счастья» не рассылали. Выяснилось, что только за один час контрольных измерений водители превысили скорость более 150 раз. В том числе на камеру четыре раза попали водители городских автобусов.
В итоге, 16 марта мобильную
В последующем мобильные датчики контроля скорости будут выставлять с учетом результатов анализа аварийности, поведения водителей и меняющейся на дороге обстановкой, в частности, появления на улицах мотоциклов.
Кстати, сейчас мобильные камеры скорости работают не только в столице. В Минской области датчики выставляют в трех местах: на 59 км трассы Р-23, 29 км трассы М-4, 419 км трассы Р-43.
Напомним, мобильные камеры скорости
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Только за один час контрольных измерений на проспекте Независимости водители превысили скорость более 150 раз.
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