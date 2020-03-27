Социальная служба доставляет пенсионерам продукты и лекарства в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город





Минздрав рекомендует одиноким пожилым гражданам и инвалидам воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Покупать и доставлять продукты питания и лекарства пенсионерам помогают центры соцобслуживания населения. В ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» организована соответствующая работа.

— Социальные службы делают все возможное, чтобы помочь нетрудоспособным гражданам. Одинокие и одиноко проживающие, даже если они не получают услуги по социальному обслуживанию на дому, могут обратиться в территориальный центр, никому не отказываем в помощи. Социальная служба, волонтеры Красного Креста, БРСМ доставят из магазина продукты, принесут лекарства. Случчане уже обращаются, но ажиотажа нет, — рассказала директор слуцкого центра соцобслуживания населения Ольга Жогло.

Заявки от населения принимаются по телефону 5-60-39.