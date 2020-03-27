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Лукашенко: Если хоть одна компания выкинет людей на улицу, она вряд ли будет существовать в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси предостерег бизнес от увольнения людей в трудное время. Такое заявление Александр Лукашенко сделал сегодня, посещая предприятие «Белгипс»,
Глава государства подчеркнул: в сложное время людей необходимо поддерживать и сохранять рабочие места. Президент выразил уверенность, что бизнес имеет возможности для этого.
Александр Лукашенко отметил, что пока в Беларуси ситуация не является проблемной, однако негативные тенденции уже прослеживаются.
ФОТО: БЕЛТА
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Лукашенко: Если хоть одна компания выкинет людей на улицу, она вряд ли будет существовать в Беларуси
Президент Беларуси предостерег бизнес от увольнения людей в трудное время. Такое заявление Александр Лукашенко сделал сегодня,...
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