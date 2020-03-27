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Что нужно делать, если случился пожар

27.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Что нужно делать, если случился пожар

В первую очередь необходимо:

— сообщить о пожаре по телефону 101, 112, точно указать адрес, этаж, что горит;

— отключить все электроприборы;

— помочь покинуть горящее помещение пострадавшим, пожилым людям, детям;

— если потушить возгорание самостоятельно не удалось, плотно закрыть окна и двери, покинуть квартиру, дом;

— выйти на улицу, организовать встречу пожарных аварийно-спасательных подразделений.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.

 

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