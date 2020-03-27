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Скворцы прилетели! В Ивьевской СШ прошла акция по изготовлению скворечников

27.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В последнее время природа щедро награждает нас различными катаклизмами, отвечая нам за наше наплевательское и потребительское отношение к ней. В самом деле, берем от нее все, взамен отдавая либо совсем ничего, либо грязь и мусор.

А ведь если вдуматься, то каждый из нас может сделать для нее хотя бы то совсем немногое, что можно сделать своими руками. Взять хотя бы тот же скворечник или синичник. Эти домики для птиц, сделанные своими руками, и будут Вашим небольшим вкладом в общее дело разумной части человечества.
На протяжении марта в Ивьевской школе проходила акция «Скворцы прилетели». С большим энтузиазмом включились ребята в работу. Благодаря помощи родителей, скворечники получились у ребят не только комфортными для птиц, но еще и красивыми. Некоторые скворечники даже не совсем обычные: белые, синие, даже есть плетенные из лозы. Самыми активными участниками акции стали учащиеся начальных классов: 1 «Б» (Кучинский Максим, кл.рук. Никольская Л.Г.), 2 «А» (Жуковская Елизавета, Гурская Дарья, кл.рук. Гришкевич Т.С.),2 «Б» (Станулевич Виктория и Валерия, кл.рук.Летко С.И.) 3 «А» ( Станчик Екатерина, Стаселович Антон, Кулевич Михаил, Вороницкий Владислав, Станкевич Никас, кл.рук.Шабанович Т.Б.). Не остались в стороне и учащиеся среднего звена: 5 «А» ( Бред Арсений, кл.рук.Лопато Н.А.),5 «Б»(Яскевич Алексей,Станулевич Александр, кл.рук.Бред И.В.), 6 «В» (Григонис Арсений, Дедуль Виолетта, кл.рук. Дедуль И.Ф.), 8 «В» ( Сильванович Никита, кл.рук.Бородын В.П.).
Развесить новые «домики» для птиц ребятам помогли взрослые, рабочие учреждения образования. Скворечники были развешены на деревьях, которые есть около нашей школы. На больших деревьях поместили по несколько скворечников, получилось «многоквартирные» деревья. Птицы быстро заметили новое жильё: они перелетали с ветку на ветку, оживленно щебетали…
Какое восхитительное зрелище, когда среди ветвей деревьев мы видим не пустующие скворечники, а «домики», заполненными птицами. Новые домики уже пришлись по вкусу пернатым друзьям. Весело поют птицы около школы: они говорят ребятам и взрослым спасибо за новоселье!

Скворцы прилетели! В Ивьевской СШ прошла акция по изготовлению скворечников

Скворцы прилетели! В Ивьевской СШ прошла акция по изготовлению скворечников

Скворцы прилетели! В Ивьевской СШ прошла акция по изготовлению скворечников

Ксения Симарева, учащаяся 6 «В» класса Ивьевская СШ

 
 
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