Лучшие отходы – те, которых нет! Давайте будем ответственныими потребителями!
Предлагаем посмотреть несколько интересных и познавательных роликов о том, как помочь экологии и продлить жизнь планете простыми способами!
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НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНО! Человек и мусор: кто кого? Видео
27.03.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Лучшие отходы – те, которых нет! Давайте будем ответственныими потребителями!
Предлагаем посмотреть несколько интересных и познавательных роликов о том, как помочь экологии и продлить жизнь планете простыми способами!
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Лучшие отходы – те, которых нет! Давайте будем ответственныими потребителями! Предлагаем посмотреть несколько интересных и...
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