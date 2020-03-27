УАЗ «Буханка» превратилась в самосвал

Источник материала: Tut.by

Линейка коммерческих моделей УАЗ пополнилась компактным самосвалом. Он создан на базе бортового грузовика УАЗ 330365.





Авторство переделки принадлежит нижегородской компании ЗАФ («Завод автофургонов»), одного из партнеров УАЗа. Пол стандартной бортовой платформы УАЗ 330365 (с габаритами 2680×1870×400 мм) закрыт листовой сталью толщиной 1−1,5 мм. Угол наклона кузова (максимальный составляет 45 градусов) регулируется с помощью мощного четырехсекционного гидроцилиндра и 12-вольтовой гидравлической станции итало-шведского производства. Выносной проводной пульт в кабине позволяет осуществлять управление дистанционно. Загрузить в такой самосвал можно более 1000 кг различного вида грузов.





Полноприводный самосвал оснащается рядным 112-сильным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра с крутящим моментом 198 Нм и 5-ступенчатой «механикой». В России такой самосвал обойдется примерно в 12 тысяч долларов в пересчете по текущему курсу.





Кроме того, в ближайшее время на рынке появится еще одна новинка этого типа — самосвал на базе УАЗ «Профи». В продаже он появится после завершения цикла испытаний и получения ОТТС.