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Lamoda стала La Doma, и другие идеи онлайн-магазина побудить вас остаться дома
Источник материала: KYKY>
Онлайн-платформа
Вместе со сменой логотипа Lamoda запустила
Кроме того, Lamoda усилила меры предосторожности: помещения ежедневно проветриваются и дезинфицируются, а все сотрудники используют специальные антисептики для обработки рук и поверхностей, им выданы маски и перчатки, ведется ежедневный контроль за состоянием их здоровья. Также более 2000 сотрудников группы Lamoda, включая офис в Беларуси, перешли на удаленную работу из дома, в том числе 900 сотрудников колл-центров.
Подчеркивая важность самоизоляции, Lamoda предлагает делать покупки не выходя из дома, причем по старым ценам даже на товары из новых коллекций. Чтобы никто дома не скучал, Lamoda также запустила кибер-афишу с онлайн-развлечениями: прямыми эфирами с блогерами и интересными статьями на сайте. Афиша постоянно обновляется.
«Мы понимаем, что остаться дома сейчас – это позаботиться не только о себе, но и об окружающих. Сменой логотипа мы решили привлечь внимание наших покупателей и еще раз напомнить о важности мер безопасности», – сказала Юлия Никитина, управляющий директор по маркетингу и продукту Lamoda.
ООО «Мода с доставкой»
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