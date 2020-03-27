Lamoda стала La Doma, и другие идеи онлайн-магазина побудить вас остаться дома

Источник материала: KYKY

Онлайн-платформа Lamoda.by (это крупнейший в СНГ ритейлер) временно поменяла свой логотип на сайте на Ladoma, призывая покупателей беречь себя и оставаться дома.

Вместе со сменой логотипа Lamoda запустила специальный лендинг , где собрана информация о мерах, которые предпринимает компания, чтобы позаботиться о безопасности и комфорте своих клиентов и сотрудников. Среди них – опция бесконтактной доставки, доступная на всей территории Беларуси. Для такого способа доставки есть варианты с примеркой (торговый представитель ожидает 15 минут за дверью) и без.

Кроме того, Lamoda усилила меры предосторожности: помещения ежедневно проветриваются и дезинфицируются, а все сотрудники используют специальные антисептики для обработки рук и поверхностей, им выданы маски и перчатки, ведется ежедневный контроль за состоянием их здоровья. Также более 2000 сотрудников группы Lamoda, включая офис в Беларуси, перешли на удаленную работу из дома, в том числе 900 сотрудников колл-центров.

Подчеркивая важность самоизоляции, Lamoda предлагает делать покупки не выходя из дома, причем по старым ценам даже на товары из новых коллекций. Чтобы никто дома не скучал, Lamoda также запустила кибер-афишу с онлайн-развлечениями: прямыми эфирами с блогерами и интересными статьями на сайте. Афиша постоянно обновляется.

«Мы понимаем, что остаться дома сейчас – это позаботиться не только о себе, но и об окружающих. Сменой логотипа мы решили привлечь внимание наших покупателей и еще раз напомнить о важности мер безопасности», – сказала Юлия Никитина, управляющий директор по маркетингу и продукту Lamoda.

ООО «Мода с доставкой»

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