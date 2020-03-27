Президент предложил сделать дорогу из Минска в Новый Двор из бетона и расширить ее

Источник материала: Tut.by

Сегодня президент Лукашенко посещал завод Белгипс, во время встречи работники предприятия пожаловались ему на плохую дорогу от МКАД к деревне Новый Двор, по которой они добираются на работу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сотрудники Белгипс рассказали, что дорога от МКАД до деревни Новый Двор узкая, там высокая аварийность, нужно расширить ее пропускную способность.

— Я сейчас проехал по этой дороге, да и раньше бывал здесь. Она двухполосная, узкая, да уже и старая, видимо, нагрузка большая, — поделился Александр Лукашенко своими впечатлениями о дороге. — Я ехал и прикидывал: если ее расширять, есть ли здесь место. Хватает. Даже деревья рубить не надо, я это категорически запрещаю.

Дорогой решили заняться.

— Давайте делать это вместе, я поучаствую. Вот всех соберем и подумаем, как сделать. Надо расширять дорогу и делать это постепенно. Но если будем делать, то надо посмотреть и, может быть, сделать бетонку. Мы уже увидели, что такое бетонка.

Александр Лукашенко обратил внимание, что кусок кольцевой дороги сделали бетонной, и качество ее очень высокое.

Здесь стоит отметить, что на МКАД бетона нет, поэтому, в качестве примера, скорее всего, приведена МКАД-2: она сделана из бетона, а на одном участке и вовсе обкатали немецкую технологию и уложили так называемый «мытый бетон».

— Если все организовать быстро, то можно сделать за лето, — выразил мнение президент.