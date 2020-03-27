|
Американцы выбирают новый боевой вертолет - им может стать «убийца "Арматы"»
Источник материала: Tut.by
Армия Соединенных Штатов выбрала компании Bell (дочерняя Textron) и Sikorsky (куплена Lockheed Martin) для создания в рамках конкурса Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) замены почти 200 многоцелевым вертолетам Bell OH-58D Kiowa и половине парка армейских McDonnell Douglas AH-64 Apache, пишет журнал Vertical. Об этом
Издание напоминает, что осенью 2023 года компании должны предоставить армии первые демонстрационные образцы вертолетов Bell 360 Invictus и Sikorsky Raider X.
В феврале американская компания Bell
Всего в тендере FARA принимали участие пять компаний. Кроме Bell и Sikorsky, в конкурсе со своими предложениями были задействованы компании Boeing, AVX (в сотрудничестве с L3Harris Technologies) и Karem. Серийное производство новых вертолетов должно стартовать в 2028 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина заменит почти весь парк Kiowa и Apache.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)