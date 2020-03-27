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Работников хозяйства в Быховском районе подозревают в хищении деталей с комбайнов

27.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Работников одного из сельхозпредприятий в Быховском районе подозревают в хищении деталей с комбайнов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Работников хозяйства в Быховском районе подозревают в хищении деталей с комбайнов
Фото УВД Могилевского облисполкома

Правоохранители Быховского РОВД по подозрению в хищении задержали двух жителей районного центра 22 и 26 лет. Предварительно установлено, что быховчане около полугода похищали запчасти с семи комбайнов, находящихся на консервации на территории мехдвора. Часть похищенного молодые люди продали по цене в разы ниже их стоимости, еще часть сдали на металлом. Причиненный ущерб предприятию составил свыше Br2 тыс.

Работников хозяйства в Быховском районе подозревают в хищении деталей с комбайнов
Работников хозяйства в Быховском районе подозревают в хищении деталей с комбайнов

По факту хищения возбуждено уголовное дело.

Белта

 
 
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Работников одного из сельхозпредприятий в Быховском районе подозревают в хищении деталей с комбайнов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского...
 
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