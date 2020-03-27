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AliExpress: 95% производителей в Китае восстановили работу

27.03.2020 17:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Маркетплейс AliExpress рассылает клиентам письмо, где сообщает, что 28 марта он празднует 10-летие.

«Эти 10 лет были для нас разными: сложными, радостными и полными испытаний. Сегодня у нас новое испытание, но мы верим, что вместе сможем его преодолеть...» 

Платформа подчеркнула, что, несмотря на каникулы в России и в Китае, она продолжит работать. Но ее сотрудники на удаленной работе.

Вы можете не бояться заказывать товары из Китая — они придут вовремя. 95% производителей в Китае восстановили свою работу и уже доставляют товары. Часть товаров, которая была задержана во время карантина в Китае, будет также доставлена в ближайшее время.

В России у этого проекта, как известно, есть отдельные склады, в том числе с местными товарами. Во время карантина в Китае, как утверждает AliExpress, спрос на эти товары очень сильно вырос, поэтому их ассортимент расширен.

Однако это касается не белорусского, а российского рынка, где с китайцами сотрудничает «Почта России».
 
 
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Маркетплейс AliExpress рассылает клиентам письмо, где сообщает, что 28 марта он празднует 10-летие.
 
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