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В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эстетично и экологично. Первые мобильные площадки для сбора мусора появились в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В случае ремонтных работ их можно быстро перенести в другое место. Ведь конструкция собирается за считанные часы из готовых элементов. Установить её можно на проездах, разворотных площадках и зелёных зонах. Столичные разработчики предложили несколько вариантов контейнеров.
Алексей Корольков, директор филиала «Завода строительных изделий» ОАО «Минскремстрой»:
Новые площадки решают и проблему раздельного сбора мусора. Каждый контейнер предназначен для определенного вида отходов. В дальнейшем мобильные площадки будут усовершенствованы. Их станет больше во всех районах города.
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Новости Беларуси. Эстетично и экологично. Первые мобильные площадки для сбора мусора появились в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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