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В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят?

27.03.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эстетично и экологично. Первые мобильные площадки для сбора мусора появились в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят?


Пилотный проект реализуют на Ташкентской. Большие боксы под навесом решают проблему с беспорядком во дворах. К тому же такие площадки можно размещать там, где есть подземные коммуникации.

В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят?

В случае ремонтных работ их можно быстро перенести в другое место. Ведь конструкция собирается за считанные часы из готовых элементов. Установить её можно на проездах, разворотных площадках и зелёных зонах. Столичные разработчики предложили несколько вариантов контейнеров. 

В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят?

Алексей Корольков, директор филиала «Завода строительных изделий» ОАО «Минскремстрой»:
Для того, чтобы можно было закатить контейнер, он был закрыт. Естественно, чтобы ничего не разносилось ни ветром, ни птичками по территории и т.д.

В Минске установили мобильные площадки для сбора мусора. Как они выглядят?

Новые площадки решают и проблему раздельного сбора мусора.  Каждый контейнер предназначен для определенного вида отходов. В дальнейшем мобильные площадки будут усовершенствованы. Их станет больше во всех районах города.

Люди в материале: Алексей Корольков

 
 
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Новости Беларуси. Эстетично и экологично. Первые мобильные площадки для сбора мусора появились в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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