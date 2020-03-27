Лукашенко: Не будет гречки – будем пшенную кашу есть! И не забывайте, что еще у нас есть картошка!

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил ОАО «Белгипс». Во время общения с трудовым коллективом Глава государства высказался про ажиотаж на гречку. По его словам, запасов этой крупы хватит на полгода вперед.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не будет гречки – будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную. Я по очереди: рис, гречка, пшено. Даже перловую один раз в неделю. Вот, по очереди, по 200 грамм. И вам советую. Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем. Это точно».

Фото: БЕЛТА

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