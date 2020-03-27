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Лукашенко: Не будет гречки – будем пшенную кашу есть! И не забывайте, что еще у нас есть картошка!
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил ОАО «Белгипс». Во время общения с трудовым коллективом Глава государства высказался про ажиотаж на гречку. По его словам, запасов этой крупы хватит на полгода вперед.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил ОАО «Белгипс». Во время общения с трудовым коллективом Глава государства высказался про ажиотаж на гречку....
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