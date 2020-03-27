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«Час Земли»: в Минске отключат подсветку зданий

27.03.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 марта Минск приединится к самой масштабной экологической акции «Час Земли», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Час Земли»: в Минске отключат подсветку зданий

В 20:30 подсветку отключат на более чем 200 зданиях, в том числе Национальной библиотеке, филармонии, театре оперы и балета и музее Великой Отечественной войны. Присоединятся к часу без света ряд организаций и торговых центров.

«Час Земли»: в Минске отключат подсветку зданий

Цель флешмоба вовсе не в экономии электричества. Акция призывает всех жителей планеты бережно относиться к природе. В 2019 году в ней приняли участие более 2 миллиардов человек. Минчане участвуют в глобальном марафоне 12-й раз.

«Час Земли»: в Минске отключат подсветку зданий

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 28 марта Минск приединится к самой масштабной экологической акции «Час Земли», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 20:30...
 
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