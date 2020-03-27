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«Угоднікам жанчынам ён быў заўсёды». Друзья рассказали о личной жизни Короткевича
Источник материала: СТВ
О белорусском писателе рассказали в одной из серий документального цикла
Творческая деятельность писателя, сценариста и публициста Короткевича – это ещё не всё, что вызывает повышенный интерес к его особе. Личная жизнь – тема, активно обсуждаемая как при жизни классика белорусской литературы, так и спустя десятилетия после его смерти. Друзья Владимира Семёновича вспоминают: где бы он ни был, он непременно пользовался благосклонностью представителей прекрасного пола. Умел он привлечь к себе внимание! И не только литературным талантом. Михаил Басалыга, вспоминая Короткевича на свадьбе Олега Лойко, невольно улыбается – так, как Володя, не танцевал никто!
Михаил Басалыга, художник, иллюстратор:
Дамский угодник, Дон Жуан, а то и просто – бабник. Кто-то завидовал. Кто-то осуждал. Но немногие знают, что на самом деле стоит за его непростыми отношениями с прекрасным полом.
Немало женщин оставили свой след в жизни, а зачастую и в творчестве Короткевича. Но вот так, чтобы совсем прочно вплести своё имя в биографию литературного гения, получилось далеко не у всех. Тут важно вспомнить девушку по имени Светлана. Любовь Короткевича времён учёбы в Киевском университете. Правда, юношеские метания юного литератора сыграли злую шутку. Светлана сама поставила точку в их отношениях – вышла замуж за другого. И если эта история любви из разряда романтичных, то вот отношения Владимира Короткевича и Нины Молевой – сплошная феерия. Они познакомились в 1958 году на Высших литературных курсах, где в те годы Молева преподавала.
Денис Мартинович:
Подавленный и разочарованный, Короткевич непросто переживал эти отношения. Волновались за него и друзья.
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О белорусском писателе рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».
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