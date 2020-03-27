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МАРТ продлил госрегулирование цен на сахар до 31 декабря

27.03.2020 20:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило государственное регулирование цен на сахар до 31 декабря 2020 года включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

МАРТ продлил госрегулирование цен на сахар до 31 декабря

"Внесено изменение в постановление МАРТ от 30 декабря 2019 года №99 "Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический" в части установления срока его действия в течение 366 дней", - рассказали в пресс-службе.

Государственное ценовое регулирование на белый кристаллический сахар было введено в целях стабилизации работы сахарной отрасли страны с 1 января текущего года. Сначала оно вводилось на 60 дней, затем было продлено до 90, а сейчас - до 366. Таким образом, госрегулирование будет действовать до 31 декабря 2020 года включительно.

Коллегия ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования.

 
 
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  Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило государственное регулирование цен на сахар до 31 декабря 2020 года включительно, сообщили БЕЛТА в...
 
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