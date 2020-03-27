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В пригороде Пинска жгут сухую траву. Смог накрыл город

27.03.2020 20:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В пригороде Пинска жгут сухую траву. Смог накрыл город

Смог от горящей сухой травы в пригороде накрыл Пинск. Об этом сообщает «Полесская правда».

В Пинском районе три из четырех очагов возгораний распространились на значительной территории.

Из-за бесснежной зимы пожароопасный период сдвинулся примерно на месяц. Первые природные возгорания около Пинска были зарегистрированы уже в середине февраля. С начала года спасатели 30 раз выезжали на тушение сухой травы и дважды – на ликвидацию возгораний в лесах. Такое же количество природных пожаров в Пинском районе было зарегистрировано за весь прошлый год.

Фото: «Полесская правда»

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Смог от горящей сухой травы в пригороде накрыл Пинск. Об этом сообщает «Полесская правда». В Пинском районе три из четырех очагов возгораний распространились на...
 
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