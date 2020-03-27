Как поменять масло в автомобиле: 7 ответов на важные вопросы

Источник материала: Tut.by



Какие главные правила замены масла должен соблюдать автомобилист? На что обратить внимание в первую очередь — срок эксплуатации механизма или набежавший километраж? Команда TAM.BY разобралась в вопросах, интересующих владельцев автомобилей, и подготовила ответы.

1. В дороге уровень упал ниже минимального: какое масло использовать?



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Перед дальней поездкой лучше закинуть в багажник пластиковую бутылку с литром смазочной жидкости, которую заливали во время последнего ТО. Место оно занимает мало, стоит недорого. Плюс из-за меньшего соприкосновения с воздухом, в полной литровой бутылке, оно будет чувствовать себя лучше, чем в полупустой канистре.

Если же запаса не оказалось, придется наведаться в ближайшую заправку. Не каждый автовладелец точно знает, какое масло у него залито, а потому нет смысла долго стоять у прилавка: продукция каждого производителя проходит строгую сертификацию прежде, чем попасть на прилавок. Что касается группы качества, покупайте SN — и не прогадаете.

2. Машина почти не используется, какие правила замены масла в таком случае существуют?

Классический пример: авто используют пару раз в год (из города — на дачу), а пробег составляет не более тысячи километров. Менять масло все равно желательно. Дело в том, что старое масло в движке контактирует с металлами и кислородом. В результате происходит процесс окисления, что не есть хорошо для жидкости.

С другой стороны, если не сменить масло, ничего страшного не произойдет. Однако перестраховаться не помешает.

3. Что такое «износ» масла на минимальном уровне?



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Точнее будет сказать, что масло становится тяжелее. Насос продолжает исправно перекачивать жидкость по кругу, но увеличивается кратность обмена. То есть объема становится меньше, но производительность агрегатов остается прежней. Именно поэтому в правилах замены масла четко предписано следить за его уровнем, иначе оно «стареет» и не так хорошо смазывает узлы мотора.

4. Масло охлаждает мотор?



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Достаточно распространенный вопрос, влияет ли на охлаждение движка масло или же это задача исключительно антифриза. На самом деле моторное масло выполняет сразу четыре функции: смазка силового агрегата, охлаждение, промывка внутренностей и удаление загрязнений в масляной фильтр.

5. Зимой жидкость греется не так сильно: ее можно реже менять?

Это заблуждение. Если автомобиль используют только для коротких поездок, правила замены масла предполагают более частые процедуры. Суть проста: в жидкости остается больше несгоревших продуктов топлива и влаги. Из-за этого появляются низкотемпературные отложения, которые негативно влияют на мотор. Если же машина используется активно и двигатель хорошо прогревается, качество масла остается неизменным в любой сезон.

6. Как понять, что пришла пора менять масло?



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Универсального ответа на этот вопрос не существует, все зависит от активности использования авто. Условно можно выделить три большие категории, у каждой из них свои рекомендации:

Авто для дачи (2 000 км пробега в год). Менять раз в год.

Авто выходного дня (несколько десятков тысяч пробега). Менять каждые 15 тысяч километров.

Авто для города (пробег в районе 10 тысяч пробега). Отталкиваться от моточасов. Оптимально: каждые 300-350 часов наезда либо каждые 7 500 км пробега.

Важно! Если вы используете машину для каждодневных поездок на работу, крайне рекомендуется установить счетчик моточасов (если он не предусмотрен в базовой комплектации). Стоит он недорого и позволяет точно следить, когда именно нужна замена смазочной жидкости.

7. Можно ли рассчитать время замены по расходу топлива?



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

В теории — можно. На практике же получается слишком сложно. Придется вести отдельный бортовой журнал (пусть даже и в телефонном приложении), записывать каждую заправку, просчитывать средний расход топлива. Намного проще руководствоваться общими советами, которые описаны выше.

Если качество смазочной жидкости вызывает хоть малейшие опасение, его нужно немедленно поменять. Несмотря ни на пройденный километраж, ни на отработанные моточасы.

Достаточно соблюдать простые правила замены масла, чтобы серьезно продлить срок службы мотора и автомобиля в целом. Если же хотите не только сменить масло, но и пройти диагностику — воспользуйтесь каталогом TAM.BY для выбора подходящего автосервиса, где будет выполнена замена масла в Минске .