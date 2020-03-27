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Волю к победе проявили все команды

27.03.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

На базе спортивного зала Жиличского сельхозколледжа прошел 32­-й турнир по мини­-футболу, посвященный увековечению памяти воина­-интернационалиста Александра Ядловского.

Волю к победе проявили все команды
Волю к победе проявили все команды

В турнире участвовала 9 команд, игры проходили в два круга. В финальную часть турнира вышли 4 команды: сборные учащихся колледжа, ОАО « Рассвет им. К.П.Орловского», РОЧС, Бобруйского района. За время проведения турнира было сыграно больше 70 игр.

В игре за первое место уверенную победу одержали игроки сборной команды  Бобруйского района. Второе место заняла команда РОЧС, третье – команда ОАО « Рассвет им. К.П.Орловского». 

Во время торжественного закрытия турнира участников соревнований поблагодарил за волю к победе заместитель директора коледжа по учебной работе С.А.Лапенок, первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» О.А.Бойко, который вручил ценные призы и подарки лучшим игрокам.

Участники турнира минутой молчания почтили память погибших воинов­-интернационалистов.

 
 
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На базе спортивного зала Жиличского сельхозколледжа прошел 32­-й турнир по мини­-футболу, посвященный увековечению памяти воина­-интернационалиста...
 
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