Волю к победе проявили все команды

Источник материала: Кировец

На базе спортивного зала Жиличского сельхозколледжа прошел 32­-й турнир по мини­-футболу, посвященный увековечению памяти воина­-интернационалиста Александра Ядловского.









В турнире участвовала 9 команд, игры проходили в два круга. В финальную часть турнира вышли 4 команды: сборные учащихся колледжа, ОАО « Рассвет им. К.П.Орловского», РОЧС, Бобруйского района. За время проведения турнира было сыграно больше 70 игр.

В игре за первое место уверенную победу одержали игроки сборной команды Бобруйского района. Второе место заняла команда РОЧС, третье – команда ОАО « Рассвет им. К.П.Орловского».

Во время торжественного закрытия турнира участников соревнований поблагодарил за волю к победе заместитель директора коледжа по учебной работе С.А.Лапенок, первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» О.А.Бойко, который вручил ценные призы и подарки лучшим игрокам.

Участники турнира минутой молчания почтили память погибших воинов­-интернационалистов.