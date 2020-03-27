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Александр Лукашенко об устранении барьеров в строительстве: чистить я буду вас всех, извини меня, если вы не зачистите
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Строить нужно безопасно, но без излишеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Александр Лукашенко:
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Александр Лукашенко об устранении барьеров в строительстве: чистить я буду вас всех, извини меня, если вы не зачистите
Новости Беларуси. Строить нужно безопасно, но без излишеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой...
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