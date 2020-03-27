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5 сериалов с интригующим сюжетом, от которых нельзя оторваться
Источник материала: ОНТ
Впереди выходные. Если есть желание начать смотреть какой-нибудь сериал, то есть пять интересных вариантов. От просмотра каждого невозможно оторваться.
1. «Убийство»
Американский сериал 2011 года, основанный на датском одноименном сериале. Действие происходит в Сиэтле. Сериал описывает расследование убийства подростка Рози Ларсен. Что скрывает смерть школьницы? И как в это втянуты два политика, которые борются за пост мэра города?
2. «Крах»
Британско-ирландский криминальный сериал 2013 года. В главных ролях – Джиллиан Андерсон и Джеми Дорнан. По сюжету героиня Андерсон приезжает в Белфаст для расследования преступления, которое длится уже 28 дней. В итоге оказывается, что полиция ищет серийного убийцу.
3. «Как избежать наказания за убийство»
Американский сериал 2014 года. В центре сюжета – несколько амбициозных студентов-юристов и их блестящий профессор Аннализа Китинг. На что готовы пойти студенты, чтобы заслужить зачет преподавателя, а также как им спрятать и тело, и улики?
4. «Дублинские убийства»
Сериал основан на романах ирландской писательницы Таны Френч «В лесной чаще» и «Мертвые возвращаются?..» По сюжету в лесу на окраине Дублина находят труп ребёнка. В ходе расследования становится ясно, что убийство может быть связано с пропажей троих детей в дублинских лесах больше двадцати лет назад.
5. «Почему женщины убивают»
Трагикомедийный сериал с красноречивым названием. История рассказывает о трех женщинах из трех различных эпох. Времена разные, может, и разные, но проблема у них одна.
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Впереди выходные. Если есть желание начать смотреть какой-нибудь сериал, то есть пять интересных вариантов. От просмотра каждого невозможно оторваться. 1....
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