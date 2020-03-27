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5 сериалов с интригующим сюжетом, от которых нельзя оторваться

27.03.2020 21:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 сериалов с интригующим сюжетом, от которых нельзя оторваться

Впереди выходные. Если есть желание начать смотреть какой-нибудь сериал, то есть пять интересных вариантов. От просмотра каждого невозможно оторваться. 

1. «Убийство»

Американский сериал 2011 года, основанный на датском одноименном сериале. Действие происходит в Сиэтле. Сериал описывает расследование убийства подростка Рози Ларсен. Что скрывает смерть школьницы? И как в это втянуты два политика, которые борются за пост мэра города?


 2. «Крах»

Британско-ирландский криминальный сериал 2013 года. В главных ролях – Джиллиан Андерсон и Джеми Дорнан. По сюжету героиня Андерсон приезжает в Белфаст для расследования преступления, которое длится уже 28 дней. В итоге оказывается, что полиция ищет серийного убийцу.


3. «Как избежать наказания за убийство»

Американский сериал 2014 года. В центре сюжета – несколько амбициозных студентов-юристов и их блестящий профессор Аннализа Китинг. На что готовы пойти студенты, чтобы заслужить зачет преподавателя, а также как им спрятать и тело, и улики?  


4. «Дублинские убийства»

Сериал основан на романах ирландской писательницы Таны Френч «В лесной чаще» и «Мертвые возвращаются?..» По сюжету в лесу на окраине Дублина находят труп ребёнка. В ходе расследования становится ясно, что убийство может быть связано с пропажей троих детей в дублинских лесах больше двадцати лет назад. 


5. «Почему женщины убивают»

Трагикомедийный сериал с красноречивым названием. История рассказывает о трех женщинах из трех различных эпох. Времена разные, может, и разные, но проблема у них одна.


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Впереди выходные. Если есть желание начать смотреть какой-нибудь сериал, то есть пять интересных вариантов. От просмотра каждого невозможно оторваться.  1....
 
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