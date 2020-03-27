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Как распланировать участок: 4 секрета ландшафтного дизайна
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Что учесть при планировании участка
Прежде чем заниматься планированием, определитесь, для каких целей выбрана локация. Участок «для жизни» требует такой тип планировки, где немалую долю займут сад, огороды и хозяйственные строения. Участок «для души» концентрируется на отдыхе и развлечениях — здесь больше внимания уделяется зонам релаксации, клумбы, декорации.
Основные локации на участке: жилая зона, хозяйственная зона (навес для дров, мастерская, погреб, гараж), зона сада и огорода, зона отдыха (терраса, скамейки, качели, фонтан). Ландшафтные дизайнеры рекомендуют выделять жилой и хозяйственной зонам по 10% земли, отдыха — 10-15%, а саду и огороду — 60-65%.
Ниже мы подготовили секреты ландшафтного дизайна, которые позволят учесть основные моменты при планировании участка.
1. Особенности рельефа
Большим спросом пользуются земельные участки с ровным прямоугольным рельефом, ведь планирование такой местности не вызывает трудностей. Однако что делать хозяевам нестандартных площадей?
Участок на склоне. Если участок южный, дом располагается на самой высокой точке — это обезопасит жилище от оползней при дожде или таянии снега. Если склон восточный или западный, то фундамент лучше закладывать в северной зоне. На северном склоне рекомендуется размещать дом на западной или восточной границе участка. Крутой склон лучше разбить на террасы.
Участок нестандартной формы. Требует специальных знаний и художественного подхода. Например, на треугольном участке рекомендуется использовать асимметрию зон и много деталей круглой формы, а дом располагать у стороны, находящейся напротив острой «вершины» участка. Для работы с нестандартными площадями лучше обратиться к ландшафтным дизайнерам.
2. Расположение по сторонам света
Правильное расположение дома позволит получать достаточно света как огородным культурам, так и жилым помещениям дома. Чтобы понять, как распланировать участок для комфортного проживания, предлагаем следующие рекомендации.
3. Зонирование локаций
Владельцы загородных участков стараются продумать размещение не только видовых элементов ландшафта, но и построек разного назначения. Их функциональность зависит от типа и назначения участка.
Участок «для жизни». В придомовой территории размещают газон, огород, сад, колодец, беседку, баню, летнюю кухню, гараж, бытовые строения. Главная черта локаций на таком участке — прагматичность. Кстати, огороду уделяется много внимания, ведь его площадь должна способствовать содержанию множества культур.
Участок «для души». Может включать сад, баню, гараж и летнюю кухню, однако преимущество отдается таким локациям, как беседки с зоной барбекю, дорожки с декорациями, клумбы, пруд или бассейн. Сад в таком случае служит в первую очередь местом отдыха и элементом художественной композиции.
Планировка считается неэффективной, если площадь зеленых насаждений меньше площади застройки. Жилые и хозяйственные сооружения, дорожки не должны занимать более 40% всей площади участка. Следуя правилам, как распланировать участок грамотно, вы добьетесь комфортного пребывания на участке.
4. Компьютерный дизайн
Графический редактор — весьма полезная штука, помогающая разобраться в вопросе как распланировать участок. С компьютерной программой планирование не отнимет много времени: среди большого разнообразия приложений можно найти профессиональные и элементарные, «премиум» и бесплатные — каждая построена на базе готовых изображений, позволяет проектировать участок в масштабе.
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