Как распланировать участок: 4 секрета ландшафтного дизайна

Источник материала: Tut.by



Мечтаете развернуть на земельном участке огород или зону для отдыха… Но мало понимаете в вопросе как распланировать участок? Команда редакции TAM.BY раскрыла секреты, с которыми вы не упустите важного в ландшафтном дизайне!

Содержание:

Что учесть при планировании участка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Прежде чем заниматься планированием, определитесь, для каких целей выбрана локация. Участок «для жизни» требует такой тип планировки, где немалую долю займут сад, огороды и хозяйственные строения. Участок «для души» концентрируется на отдыхе и развлечениях — здесь больше внимания уделяется зонам релаксации, клумбы, декорации.

Основные локации на участке: жилая зона, хозяйственная зона (навес для дров, мастерская, погреб, гараж), зона сада и огорода, зона отдыха (терраса, скамейки, качели, фонтан). Ландшафтные дизайнеры рекомендуют выделять жилой и хозяйственной зонам по 10% земли, отдыха — 10-15%, а саду и огороду — 60-65%.

Ниже мы подготовили секреты ландшафтного дизайна, которые позволят учесть основные моменты при планировании участка.

1. Особенности рельефа



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Большим спросом пользуются земельные участки с ровным прямоугольным рельефом, ведь планирование такой местности не вызывает трудностей. Однако что делать хозяевам нестандартных площадей?

Участок на склоне. Если участок южный, дом располагается на самой высокой точке — это обезопасит жилище от оползней при дожде или таянии снега. Если склон восточный или западный, то фундамент лучше закладывать в северной зоне. На северном склоне рекомендуется размещать дом на западной или восточной границе участка. Крутой склон лучше разбить на террасы.

Участок нестандартной формы. Требует специальных знаний и художественного подхода. Например, на треугольном участке рекомендуется использовать асимметрию зон и много деталей круглой формы, а дом располагать у стороны, находящейся напротив острой «вершины» участка. Для работы с нестандартными площадями лучше обратиться к ландшафтным дизайнерам.

2. Расположение по сторонам света



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Правильное расположение дома позволит получать достаточно света как огородным культурам, так и жилым помещениям дома. Чтобы понять, как распланировать участок для комфортного проживания, предлагаем следующие рекомендации.

Располагайте дом недалеко от улицы, отделив забором и палисадником — «парадной» частью с цветниками, декоративными деревьями, кустарниками или газоном. Хозпостройки вынесите в тень — вглубь территории за домом.

Не стоит заслонять огород от солнца, располагая дом на южной стороне. Растениям необходимо тепло, а жаркая сторона не будет удачным решением для комнаты, куда большую часть времени светит солнце.

Фасад может «смотреть» на прямые солнечные лучи, если будет защищен от них гущей тенелюбивой зелени. Солнцелюбивым растениям отводится солнечная сторона, по этой же причине огород лучше перенести поодаль от здания.

Дом лучше располагать таким образом, чтобы жилые комнаты выходили на восточную и западную стороны. На юг могут «смотреть» кухня, прихожая, терраса.

3. Зонирование локаций



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Владельцы загородных участков стараются продумать размещение не только видовых элементов ландшафта, но и построек разного назначения. Их функциональность зависит от типа и назначения участка.

Участок «для жизни». В придомовой территории размещают газон, огород, сад, колодец, беседку, баню, летнюю кухню, гараж, бытовые строения. Главная черта локаций на таком участке — прагматичность. Кстати, огороду уделяется много внимания, ведь его площадь должна способствовать содержанию множества культур.

Участок «для души». Может включать сад, баню, гараж и летнюю кухню, однако преимущество отдается таким локациям, как беседки с зоной барбекю, дорожки с декорациями, клумбы, пруд или бассейн. Сад в таком случае служит в первую очередь местом отдыха и элементом художественной композиции.

Планировка считается неэффективной, если площадь зеленых насаждений меньше площади застройки. Жилые и хозяйственные сооружения, дорожки не должны занимать более 40% всей площади участка. Следуя правилам, как распланировать участок грамотно, вы добьетесь комфортного пребывания на участке.

4. Компьютерный дизайн



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Графический редактор — весьма полезная штука, помогающая разобраться в вопросе как распланировать участок. С компьютерной программой планирование не отнимет много времени: среди большого разнообразия приложений можно найти профессиональные и элементарные, «премиум» и бесплатные — каждая построена на базе готовых изображений, позволяет проектировать участок в масштабе.

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