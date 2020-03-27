Пинск засыпало пеплом. Что происходит?

Установившаяся на Полесье по-весеннему теплая погода способствует распространению огня, но чаще всего первопричиной масштабных пожаров становятся палы травы. В этой ситуации страдает не только природа но и люди. Горожане и жители района страдают от стойкого запаха дыма, витающего в воздухе, а ветер приносит пепел на улицы и даже на городскую набережную.

Вот уже несколько дней в Пинском районе пожарные борются с огнем в экосистемах, горят травы и болота. Подробности сообщает ресурс

– Тушением некоторых участков пинские спасатели заняты уже несколько дней. Например, на ликвидацию возгорания на берегу Припяти напротив исполкома пожарным потребовались два дня, – пояснили журналисты.





В пятницу, 27 марта, только в Пинском районе произошло два возгорания на болотах рядом с деревнями Горново и Высокое.





Всего же за прошедшую неделю в Беларуси зафиксированы 283 случая возгораний в экосистемах, сообщили в пресс-службе МЧС. При этом только только за одним сутки 25 марта по всей стране произошло более ста возгораний: в лесных массивах и торфяниках, загорания травы и кустарника – пожароопасный период начался.