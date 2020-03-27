ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пинск засыпало пеплом. Что происходит?

27.03.2020 21:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Под Пинском горят трава и болта, пеплом засыпало даже городскую набережную. Спасатели уже несколько дней борются с огнем в экосистемах.

Вот уже несколько дней в Пинском районе пожарные борются с огнем в экосистемах, горят травы и болота. Подробности сообщает ресурс media-polesye.by.

Установившаяся на Полесье по-весеннему теплая погода способствует распространению огня, но чаще всего первопричиной масштабных пожаров становятся палы травы. В этой ситуации страдает не только природа но и люди. Горожане и жители района страдают от стойкого запаха дыма, витающего в воздухе, а ветер приносит пепел на улицы и даже на городскую набережную.



– Тушением некоторых участков пинские спасатели заняты уже несколько дней. Например, на ликвидацию возгорания на берегу Припяти напротив исполкома пожарным потребовались два дня, – пояснили журналисты.

В пятницу, 27 марта, только в Пинском районе произошло два возгорания на болотах рядом с деревнями Горново и Высокое.

Всего же за прошедшую неделю в Беларуси зафиксированы 283 случая возгораний в экосистемах, сообщили в пресс-службе МЧС. При этом только только за одним сутки 25 марта по всей стране произошло более ста возгораний: в лесных массивах и торфяниках, загорания травы и кустарника – пожароопасный период начался.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Пинском горят трава и болта, пеплом засыпало даже городскую набережную. Спасатели уже несколько дней борются с огнем в экосистемах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Конвертики с яблоками и корицей к чаю. Простой рецепт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика