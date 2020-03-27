|
Пинск засыпало пеплом. Что происходит?
Источник материала: Партизан
Под Пинском горят трава и болта, пеплом засыпало даже городскую набережную. Спасатели уже несколько дней борются с огнем в экосистемах.
Вот уже несколько дней в Пинском районе пожарные борются с огнем в экосистемах, горят травы и болота. Подробности сообщает ресурс
Установившаяся на Полесье по-весеннему теплая погода способствует распространению огня, но чаще всего первопричиной масштабных пожаров становятся палы травы. В этой ситуации страдает не только природа но и люди. Горожане и жители района страдают от стойкого запаха дыма, витающего в воздухе, а ветер приносит пепел на улицы и даже на городскую набережную.
– Тушением некоторых участков пинские спасатели заняты уже несколько дней. Например, на ликвидацию возгорания на берегу Припяти напротив исполкома пожарным потребовались два дня, – пояснили журналисты.
В пятницу, 27 марта, только в Пинском районе произошло два возгорания на болотах рядом с деревнями Горново и Высокое.
Всего же за прошедшую неделю в Беларуси зафиксированы 283 случая возгораний в экосистемах, сообщили в пресс-службе МЧС. При этом только только за одним сутки 25 марта по всей стране произошло более ста возгораний: в лесных массивах и торфяниках, загорания травы и кустарника – пожароопасный период начался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Пинском горят трава и болта, пеплом засыпало даже городскую набережную. Спасатели уже несколько дней борются с огнем в экосистемах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)