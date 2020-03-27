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Анимационный фильм для школьников подготовили Министерства здравоохранения, образования и телеканал ОНТ
Источник материала: ОНТ
В понедельник в Беларуси стартуют весенние каникулы. Это значит, у школьников появится гораздо больше свободного времени.
Как в этот период оставаться не только веселым и беззаботным, но и здоровым, расскажет анимационный фильм.
Это совместный проект Министерств здравоохранения и образования и телеканала ОНТ. Юному зрителю герои видеоролика рассказывают о пяти простых, но необходимых правилах личной гигиены. После такого видео-инструктажа важно их закрепить ответом на вопрос. А уже вне стен школы неукоснительно их придерживаться.
Пусть ролик и предназначен для школьной аудитории. Соблюдать простые правила безопасности стоит в любом возрасте.
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Анимационный фильм для школьников подготовили Министерства здравоохранения, образования и телеканал ОНТ
В понедельник в Беларуси стартуют весенние каникулы. Это значит, у школьников появится гораздо больше свободного времени. Как в этот период оставаться не только...
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