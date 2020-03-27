Анимационный фильм для школьников подготовили Министерства здравоохранения, образования и телеканал ОНТ

Источник материала: ОНТ

В понедельник в Беларуси стартуют весенние каникулы. Это значит, у школьников появится гораздо больше свободного времени.

Как в этот период оставаться не только веселым и беззаботным, но и здоровым, расскажет анимационный фильм.

Это совместный проект Министерств здравоохранения и образования и телеканала ОНТ. Юному зрителю герои видеоролика рассказывают о пяти простых, но необходимых правилах личной гигиены. После такого видео-инструктажа важно их закрепить ответом на вопрос. А уже вне стен школы неукоснительно их придерживаться.

Екатерина Жук, учитель начальный классов ГУО Средняя школа № 51 г. Минска: «В последний день четверти каждой мы напоминаем о правилах безопасности на каникулах. Сейчас такое актуальное время, когда мы об этом говорим каждый день. Но естественно, сегодня закрепляем. Хочется отметить плюс информационных технологий – мы закрепляем это в мультиках и игровой форме».

Пусть ролик и предназначен для школьной аудитории. Соблюдать простые правила безопасности стоит в любом возрасте.

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