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Анимационный фильм для школьников подготовили Министерства здравоохранения, образования и телеканал ОНТ

27.03.2020 21:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анимационный фильм для школьников подготовили Министерства здравоохранения, образования и телеканал ОНТ

В понедельник в Беларуси стартуют весенние каникулы. Это значит, у школьников появится гораздо больше свободного времени. 

Как в этот период оставаться не только веселым и беззаботным, но и здоровым, расскажет анимационный фильм. 

Это совместный проект Министерств здравоохранения и образования и телеканала ОНТ. Юному зрителю герои видеоролика рассказывают о пяти простых, но необходимых правилах личной гигиены. После такого видео-инструктажа важно их закрепить ответом на вопрос. А уже вне стен школы неукоснительно их придерживаться. 

Екатерина Жук, учитель начальный классов ГУО Средняя школа № 51 г. Минска«В последний день четверти каждой мы напоминаем о правилах безопасности на каникулах. Сейчас такое актуальное время, когда мы об этом говорим каждый день. Но естественно, сегодня закрепляем. Хочется отметить плюс информационных технологий – мы закрепляем это в мультиках и игровой форме». 

Пусть ролик и предназначен для школьной аудитории. Соблюдать простые правила безопасности стоит в любом возрасте.  

 

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Теги: Минск
 
 
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В понедельник в Беларуси стартуют весенние каникулы. Это значит, у школьников появится гораздо больше свободного времени.  Как в этот период оставаться не только...
 
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