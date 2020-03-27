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Северная Македония вступила в НАТО
Источник материала: ОНТ
Северная Македония вступала в НАТО и стала 30-м членом организации. Об этом
Флаг Северной Македонии над штаб-квартирой Организации Североатлантического договора поднимется 30 марта.
Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что вступление этой страны в НАТО – кульминация многолетних усилий правительства и народа Македонии. Также членство в альянсе поспособствует интеграции, демократическим реформам и стабильности в регионе.
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Северная Македония вступала в НАТО и стала 30-м членом организации. Об этом сообщает ТАСС. Флаг Северной Македонии над штаб-квартирой Организации...
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