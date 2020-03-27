Северная Македония вступила в НАТО

Источник материала: ОНТ

Северная Македония вступала в НАТО и стала 30-м членом организации. Об этом сообщает ТАСС.

Флаг Северной Македонии над штаб-квартирой Организации Североатлантического договора поднимется 30 марта.

Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что вступление этой страны в НАТО – кульминация многолетних усилий правительства и народа Македонии. Также членство в альянсе поспособствует интеграции, демократическим реформам и стабильности в регионе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram