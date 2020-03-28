Опубликован трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом

Источник материала: ОНТ

Телевизионная сеть HBO разместила на YouTube трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом в главной роли.

Сюжет комедии основан на реальных событиях. Герой Джекмана – Фрэнк Тассоне – работает директором в престижной школе. Фрэнк обладает отличной репутацией, его обожают ученики и коллеги. Но однажды выясняется, из бюджета школы в течение долгих лет пропадали деньги. Теперь Тассоне и команде придется разбираться со скандальной историей.



Режиссером картины выступил Кори Финли.

В фильме, помимо Хью Джекмана, снялись Эллисон Дженни, Рэй Романо и другие.

Премьера комедии на HBO состоится 25 апреля.

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