|
Дуа Липа выпустила альбом Future Nostalgia
Источник материала: ОНТ
Певица из Британии Дуа Липа выпустила свой второй студийный альбом – Future Nostalgia.
В интервью Apple Music исполнительница
Future Nostalgia включает 11 треков. Некоторые из них созданы в стиле диско (Break my heart и Dont't start now), есть и песни в духе 80-х (например, Physical). Композиция Levitating включает элементы рэпа.
Фото: AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица из Британии Дуа Липа выпустила свой второй студийный альбом – Future Nostalgia. В интервью Apple Music исполнительница рассказала, что на новом альбоме она много...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)