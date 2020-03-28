Дуа Липа выпустила альбом Future Nostalgia

Источник материала: ОНТ

Певица из Британии Дуа Липа выпустила свой второй студийный альбом – Future Nostalgia.

В интервью Apple Music исполнительница рассказала , что на новом альбоме она много путешествует во времени.

Future Nostalgia включает 11 треков. Некоторые из них созданы в стиле диско (Break my heart и Dont't start now), есть и песни в духе 80-х (например, Physical). Композиция Levitating включает элементы рэпа.

Фото: AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

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