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Дуа Липа выпустила альбом Future Nostalgia

28.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дуа Липа выпустила альбом Future Nostalgia

Певица из Британии Дуа Липа выпустила свой второй студийный альбом – Future Nostalgia. 

В интервью Apple Music исполнительница рассказала, что на новом альбоме она много путешествует во времени.

Future Nostalgia включает 11 треков. Некоторые из них созданы в стиле диско (Break my heart и Dont't start now), есть и песни в духе 80-х (например, Physical). Композиция Levitating включает элементы рэпа.

Фото: AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

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Певица из Британии Дуа Липа выпустила свой второй студийный альбом – Future Nostalgia.  В интервью Apple Music исполнительница рассказала, что на новом альбоме она много...
 
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