Футболист «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Источник материала: ОНТ

Бывший игрок нидерландского футбольного клуба «Аякс» Абдельхак Нури вышел из комы, в которой провел 2 года и 8 месяцев. Подробности сообщает Voetbal International.

Летом 2017 года Абдельхак во время товарищеской игры «Аякса» с «Вердером» потерял сознание. Футболиста госпитализировали. У 20-летнего Нури диагностировали сердечную аритмию, а также обнаружили необратимые повреждения мозга. Молодого человека ввели в медикаментозную кому.

После выхода из комы 22-летний мужчина реагирует на происходящее вокруг и общается движениями бровей. Постепенно состояние Нури улучшается, но он прикован к инвалидному креслу.

Фото: Getty Images

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