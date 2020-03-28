При крупном пожаре в метро Нью-Йорка погиб человек

Источник материала: ОНТ

Один человек погиб и не менее 16 пострадали в результате пожара на одной из станций метро Нью-Йорка (США). Об этом сообщает CBS News.

Пожар произошел на станции «Сентрал-парк-Норт – 110-я улица».

По предварительной информации, четыре человека из пострадавших получили травмы, опасные для жизни.

О возгорании сообщили в ночь на 27 марта. Прохожие увидели, как из решетки на поверхность идет дым.

Очаг возгорания обнаружили в одном из вагонов. Причины пожара не уточняются.

Фото: CNN

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