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При крупном пожаре в метро Нью-Йорка погиб человек
Источник материала: ОНТ
Один человек погиб и не менее 16 пострадали в результате пожара на одной из станций метро Нью-Йорка (США). Об этом
Пожар произошел на станции «Сентрал-парк-Норт – 110-я улица».
По предварительной информации, четыре человека из пострадавших получили травмы, опасные для жизни.
О возгорании сообщили в ночь на 27 марта. Прохожие увидели, как из решетки на поверхность идет дым.
Очаг возгорания обнаружили в одном из вагонов. Причины пожара не уточняются.
Фото: CNN
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Один человек погиб и не менее 16 пострадали в результате пожара на одной из станций метро Нью-Йорка (США). Об этом сообщает CBS News. Пожар произошел на станции...
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