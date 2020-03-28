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«Возвращение легенды»: впечатления западных журналистов от Half-Life: Alyx

28.03.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях в Steam вышла видеоигра Half-Life: Alyx — продолжение популярнейшей игровой серии. События разворачиваются в промежутке между первой и второй частями. Главная героиня Аликс Вэнс еще не повстречалась с Гордоном Фрименом, но уже занимается подпольной деятельностью в Сити-17 и активно противостоит тоталитарному правительству.

Для запуска игры понадобится шлем виртуальной реальности: HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, но лучше всего — Valve Index. У последнего выше качество картинки и лучше точность распознавания движений игрока, что в Half-Life: Alyx, как в динамичном VR-экшене, особенно важно. 42.TUT.BY собрал мнения западных обозревателей о новой, по-видимому, успешной и прорывной игре Valve.


«VR меняет природу вашего взаимодействия с Сити-17 и его обитателями»

Нейтон Грэйсон из Kotaku пишет, что Half-Life: Alyx совершает сразу несколько революций. И они делают игру чем-то большим, чем просто совокупность ее отдельных элементов. И без тех новаторских идей, что есть в Half-Life: Alyx, в будущем будет сложно себе представить VR-игры вообще.

«Вы — это Аликс, но в то же время вы — это вы. Нужно перезарядить пистолет? Это вы совершаете каждое действие, а не какой-нибудь молниеносный оружейный волшебник. Своими пальцами достаете патроны из рюкзака, сами вставляете магазин в пистолет и сами же вскидываете его — и все это пока хедкраб-зомби смотрит на вас, как на пьяную гориллу», — делится впечатлениями Нейтон Грэйсон.


Он также отмечает, что Half-Life: Alyx в первые часы размеренно учит базовым вещам, которые в VR не такие уж и простые. Как подбирать боеприпасы и помещать их в рюкзак. Как пользоваться гравитационными перчатками — аналогом легендарной гравитационной пушки из Half-Life 2. Как применять мультитул Аликс — особое устройство, при помощи которого можно взламывать электронные приборы и решать головоломки. Словом, даже если Half-Life: Alyx — ваша не первая игра в виртуальной реальности, придется многому научиться.

Ведь в игре масса уникальных геймплейных элементов, которые мало где встречаются. Например, можно самостоятельно открывать дверь автомобиля, используя ее как укрытие. Или шарить по полкам в поисках боеприпасов, разбрасывая руками прочие предметы. Эти действия в VR принципиально меняют подход к игровому процессу.

«Valve установила новую планку для VR в плане интерактивности, деталей и дизайна уровней»


Дэн Стэйплтон, обозреватель американского IGN, особенно оценил высокий уровень интерактивности Half-Life: Alyx.

«Подавляющее большинство вещей, которые не прибиты гвоздями, можно подобрать и разбросать вокруг. Даже больше: ваши руки — это реальные объекты в виртуальном мире, и они сталкиваются с другими объектами. Можно провести рукой по столу и драматично смести с него все предметы. Надавить на дверь — не только на ручку, а на любое место — и она откроется. Или аккуратно протянуть руку между двумя досками в заборе, а не просто прорваться, как призрак, сквозь них — все это создает тот самый эффект присутствия в виртуальном мире», — пишет Дэн Стэйплтон.

По мнению автора, Valve показывает, что произойдет, если разработчик мирового уровня поставит все на новейшую технологию.

«Во многом Half-Life: Alyx кажется игрой будущего», — резюмирует журналист.

«Чем больше я играл в Alyx, тем больше думал о том, что Half-Life и VR были созданы друг для друга»


Кристиан Донлэн из Eurogamer указывает на то, что благодаря VR оружие в игре ощущается реальным. И дело не только в том, что игрок должен лично совершать действия, чтобы поменять магазин или перезарядить оружие.

«Создается впечатление, что ты держишь что-то сложное, весомое и грохочущее в руке. Ты ощущаешь, что эти пушки состоят из множества мелких деталей, которые функционируют в унисон. Valve всегда была в этом хороша. От пистолета и дробовика до чего-то более экзотичного — все наделено характером и чувством силы, еще даже до того, как ты станешь прикреплять к ним лазерный указатель или увеличенный магазин», — пишет в своем обзоре Кристиан Донлэн.

«Те, кто купят игру, получат, возможно, лучший VR-опыт на сегодняшний день»


Бен Кучера, старший редактор Polygon, отмечает, что VR драматически влияет на восприятие игры.

«VR позволяет раствориться в игре так, как невозможно в случае с обычным экраном. И это значит, что темп Half-Life: Alyx может быть не таким, каким вы себе представляете. В игре столько всего можно увидеть, столько провести экспериментов, что комнату, которую в обычной игре вы бы пробежали за несколько секунд, здесь можно исследовать пять минут или даже больше, если хотите увидеть все», — указывает журналист.

В то же время Half-Life: Alyx не лишена технических огрехов. Даже в идеальных условиях большого помещения и мощной системы, к которой подключен шлем виртуальной реальности, можно застрять в геометрии игры, а сенсоры периодически неправильно считывают движения.

Тем не менее на данный момент у Half-Life: Alyx рейтинг 92 из 100 на Metacritic — крупнейшем агрегаторе мнений профильных журналистов.

 
 
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На данный момент у Half-Life: Alyx рейтинг 92 из 100 на Metacritic - крупнейшем агрегаторе мнений профильных журналистов.
 
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