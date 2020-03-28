Что студентам нужно знать о распределении?

Источник материала: Полесская правда



Весна – то самое время, когда десятки тысяч будущих специалистов узнают, куда отправятся работать: их судьба решается на распределении. Почему думать о нем нужно не на последнем курсе, какие иллюзии создает свободный диплом и чем поможет армия, если не приглянулось первое рабочее место? Интервью с начальником главного управления профессионального образования Министерства образования Сергеем Касперовичем цитирует Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

– Сергей Антонович, в этом году планируется распределить около 19 тысяч специалистов с высшим образованием, 18 тысяч со средним специальным и 23 тысячи рабочих с профтехобразованием. Сложно ли найти столько вакансий?

– На протяжении последних лет у нас фактически стопроцентное распределение на всех трех ступенях профессионального образования. Нет сомнений, что эта задача будет решена и в нынешнем году. Заявки, которые есть в учреждениях образования, и цифры, определенные в заказе на подготовку специалистов, красноречиво говорят о том, что все выпускники дневной бюджетной формы обучения получат первые рабочие места – с помощью своего учебного заведения либо при дополнительном самостоятельном поиске работодателя.

– Насколько активно молодежь подыскивает вакансии?

– Все зависит от специальностей, а их только в вузах более 300, в колледжах – более 150. Есть специальности, ориентированные на конкретные предприятия и организации, потребность в специалистах по ним в большей степени определяется заказом, и выпускникам не всегда целесообразно самостоятельно включаться в поиск мест для трудоустройства. К примеру, так дело обстоит с будущими медиками и педагогами. Если же говорить, например, об экономистах и юристах, которые могут работать в разных отраслях, то здесь самостоятельный поиск весьма эффективен. В отдельных случаях он позволяет выпускнику получить более привлекательное для него место. Но важно начинать поиск не на последнем курсе, и самый эффективный способ – пойти на практику в организацию, где потом хотел бы работать.

– В прошлом году распределили 99,9 процента выпускников с высшим образованием. На кого пришлась одна десятая процента?

– На студентов, которые получили право на самостоятельное трудоустройство в силу определенных обстоятельств. Это беременные либо создавшие семью выпускники, для которых не нашлось места по специальности в населенных пунктах, куда уже распределен другой супруг. Также право на самостоятельное трудоустройство предоставляют тем, у кого есть соответствующие медицинские показания. В целом же если брать статистику за прошлый год, 0,1 процента – примерно 20 человек из почти 20 тысяч молодых специалистов – получили так называемый свободный диплом. С моей точки зрения, нельзя считать, что этим выпускникам повезло.

– Почему?

– Свободный диплом – это иллюзия множественности выбора. Можно радоваться месяц, два, а потом, когда не удается устроиться на работу, появляется понимание, что и не свободен-то вовсе. Самое главное, что дает распределение, – преференцию перед сильными конкурентами на рынке труда: перед теми, кто уже давно работает, имеет серьезный опыт и хорошие практические навыки, у кого производительность труда гораздо выше. Так вот молодой специалист не имеет таких конкурентных преимуществ, но с распределением получает ряд бонусов: у него нет испытательного срока, наниматель не может его уволить в течение срока работы по распределению, если он не нарушает трудового законодательства, есть подъемные, надбавка к окладу, возможность стать на очередь на жилье. Социальная поддержка ощутима, и выпускникам она нужна, поэтому тех, кто пользуется правом на самостоятельное трудоустройство, очень мало. Гарантия первого рабочего места – это то, что нужно ценить. А чтобы получить самое лучшее место, надо трудиться с первого курса: хорошо учиться, например, ведь те, кто имеет высокий балл успеваемости, идут на распределение раньше других, а значит, получают больше вариантов для выбора.

– Многие ли из тех, кто учился на платной основе, обращаются за направлением?

– На уровне высшего образования – ежегодно чуть более тысячи выпускников. В новой редакции кодекса создается правовая основа, которая позволит таким ребятам получать статус молодых специалистов и соответствующие льготы.

– Сколько выпускников не доезжают по распределению до рабочих мест?

– Чуть более ста человек в год возмещают средства за обучение.

– В Google немало запросов, начинающихся с фразы «как откосить от…». Этот глагол любят применять в вопросах про армию и распределение.

– Интересно, но «откосить» от распределения поможет армия. Если парень, получивший направление, уходит на срочную службу, после нее при желании он может не возвращаться на прежнее место работы. Что же касается перераспределения, то самый универсальный способ это сделать – получить согласие нанимателя, к которому выпускник распределен, и нанимателя, готового взять его по перераспределению. Стороны направляют в учреждение образования письма, к ним выпускник прикладывает заявление, и комиссия рассматривает документы.

– Часто ли разгорается борьба за молодых специалистов?

– Такое бывает, когда на распределение приезжают так называемые купцы – представители нанимателей, заинтересованные в хороших кандидатах. Иногда присоединяются первые лица компаний, и это похвально, когда руководитель понимает, что главный капитал – это люди.

– Чем подкупают перспективных ребят?

– Созданием условий для профессионального роста, материальной поддержкой, помощью в решении жилищного вопроса для иногородних. Ведь если не удержать хорошего сотрудника на рабочем месте, через два года придется искать нового.

Кстати

При распределении выпускникам положены

После окончания обучения – отдых продолжительностью 31 календарный день, педагогам – 45.

Денежная компенсация в связи с переездом на работу в другую местность.

Материальная помощь в размере месячной стипендии – выпускникам с высшим или средним специальным образованием, выплата из расчета тарифной ставки по присвоенной квалификации, разряду, классу, категории – выпускникам с профтехобразованием.

Местные органы власти или наниматели могут устанавливать дополнительную денежную помощь молодым специалистам и молодым рабочим и выделять средства для компенсации затрат на съем жилья.

Молодым специалистам, работникам бюджетных организаций, потребкооперации, сельхозпредприятий выдаются льготные кредиты на приобретение домашнего имущества.

Доплаты (повышение окладов на 10 процентов) для молодых специалистов, получивших направление в бюджетную организацию. Повышение оклада на 50 процентов предусмотрено для молодых специалистов, включенных в банк данных одаренной и талантливой молодежи. Также предусмотрены доплаты молодым специалистам, которые направляются на работу в организации отдельных отраслей, например на сельхозпредприятия.

Льготы при постановке на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. В Минске и Минском районе для регистрации в очереди не нужна прописка или регистрация в течение 10 или 5 лет, что обязательно для других граждан.

Мария Зубкова,

«Знамя юности»