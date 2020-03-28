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Что студентам нужно знать о распределении?
28.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– На протяжении последних лет у нас фактически стопроцентное распределение на всех трех ступенях профессионального образования. Нет сомнений, что эта задача будет решена и в нынешнем году. Заявки, которые есть в учреждениях образования, и цифры, определенные в заказе на подготовку специалистов, красноречиво говорят о том, что все выпускники дневной бюджетной формы обучения получат первые рабочие места – с помощью своего учебного заведения либо при дополнительном самостоятельном поиске работодателя.
– Все зависит от специальностей, а их только в вузах более 300, в колледжах – более 150. Есть специальности, ориентированные на конкретные предприятия и организации, потребность в специалистах по ним в большей степени определяется заказом, и выпускникам не всегда целесообразно самостоятельно включаться в поиск мест для трудоустройства. К примеру, так дело обстоит с будущими медиками и педагогами. Если же говорить, например, об экономистах и юристах, которые могут работать в разных отраслях, то здесь самостоятельный поиск весьма эффективен. В отдельных случаях он позволяет выпускнику получить более привлекательное для него место. Но важно начинать поиск не на последнем курсе, и самый эффективный способ – пойти на практику в организацию, где потом хотел бы работать.
– На студентов, которые получили право на самостоятельное трудоустройство в силу определенных обстоятельств. Это беременные либо создавшие семью выпускники, для которых не нашлось места по специальности в населенных пунктах, куда уже распределен другой супруг. Также право на самостоятельное трудоустройство предоставляют тем, у кого есть соответствующие медицинские показания. В целом же если брать статистику за прошлый год, 0,1 процента – примерно 20 человек из почти 20 тысяч молодых специалистов – получили так называемый свободный диплом. С моей точки зрения, нельзя считать, что этим выпускникам повезло.
– Свободный диплом – это иллюзия множественности выбора. Можно радоваться месяц, два, а потом, когда не удается устроиться на работу, появляется понимание, что и не свободен-то вовсе. Самое главное, что дает распределение, – преференцию перед сильными конкурентами на рынке труда: перед теми, кто уже давно работает, имеет серьезный опыт и хорошие практические навыки, у кого производительность труда гораздо выше. Так вот молодой специалист не имеет таких конкурентных преимуществ, но с распределением получает ряд бонусов: у него нет испытательного срока, наниматель не может его уволить в течение срока работы по распределению, если он не нарушает трудового законодательства, есть подъемные, надбавка к окладу, возможность стать на очередь на жилье. Социальная поддержка ощутима, и выпускникам она нужна, поэтому тех, кто пользуется правом на самостоятельное трудоустройство, очень мало. Гарантия первого рабочего места – это то, что нужно ценить. А чтобы получить самое лучшее место, надо трудиться с первого курса: хорошо учиться, например, ведь те, кто имеет высокий балл успеваемости, идут на распределение раньше других, а значит, получают больше вариантов для выбора.
– На уровне высшего образования – ежегодно чуть более тысячи выпускников. В новой редакции кодекса создается правовая основа, которая позволит таким ребятам получать статус молодых специалистов и соответствующие льготы.
– Чуть более ста человек в год возмещают средства за обучение.
– Интересно, но «откосить» от распределения поможет армия. Если парень, получивший направление, уходит на срочную службу, после нее при желании он может не возвращаться на прежнее место работы. Что же касается перераспределения, то самый универсальный способ это сделать – получить согласие нанимателя, к которому выпускник распределен, и нанимателя, готового взять его по перераспределению. Стороны направляют в учреждение образования письма, к ним выпускник прикладывает заявление, и комиссия рассматривает документы.
– Такое бывает, когда на распределение приезжают так называемые купцы – представители нанимателей, заинтересованные в хороших кандидатах. Иногда присоединяются первые лица компаний, и это похвально, когда руководитель понимает, что главный капитал – это люди.
– Созданием условий для профессионального роста, материальной поддержкой, помощью в решении жилищного вопроса для иногородних. Ведь если не удержать хорошего сотрудника на рабочем месте, через два года придется искать нового.
Кстати
Мария Зубкова,
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