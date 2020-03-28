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"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

28.03.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты минского "Энергетика-БГУ" одержали вторую победу подряд в чемпионате Беларуси, выиграв в гостях у брестского "Руха" со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

В первом тайме встречи в Бресте гости имели небольшое преимущество, и за минуту до перерыва Даниил Мирошников вывел минчан вперед.

Во второй половине игры дебютанты высшей лиги провели много атак, но отыграться не смогли.

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу. Смотрите, как это было

На старте нового сезона "Энергетик-БГУ" победил на своем поле БАТЭ (3:1), а "Рух" обыграл на выезде минское "Динамо" (1:0).

В первом сегодняшнем поединке жодинское "Торпедо-БелАЗ" на своей арене одолело бобруйскую "Белшину" со счетом 1:0.

В первом тайме команды почти не угрожали воротам, а сразу после перерыва хозяева резко активизировались, и на 50-й минуте Валерий Горбачик открыл счет.

В стартовом туре подопечные Юрия Пунтуса с таким же счетом переиграли в гостях солигорский "Шахтер" и имеют 6 очков из 6 возможных, как и "Энергетик-БГУ".

Еще четыре встречи состоятся в субботу, 28 марта: "Слуцк" - "Динамо" (Брест), "Славия" - БАТЭ, "Минск" - "Динамо" (Минск) и "Городея" - "Шахтер".

Заключительные матчи второго тура пройдут 29 марта: "Смолевичи" - "Ислочь" и "Неман" - "Витебск".-0-

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Футболисты минского "Энергетика-БГУ" одержали вторую победу подряд в чемпионате Беларуси, выиграв в гостях у брестского "Руха" со счетом 1:0, сообщает...
 
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