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В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

28.03.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Крест Евфросинии Полоцкой, зуб мамонта, очаровательные домашние питомцы, военные самолеты и… сотни других экспонатов. Все это изящные голограммы, которые сегодня публика увидела на открытии выставки «Голография 2020» в музее «Спасенные художественные ценности» — филиале Брестского областного краеведческого музея. 

В Бресте открылась уникальная выставка голограмм


В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

Алла Россинская

Вернисаж организовали ООО «Магия света» и краеведческий музей. Подобные экспозиции уже увидели в Минске, Гродно, Гомеле, других городах Беларуси и 17 зарубежных странах. Открывая выставку, старший научный сотрудник музея Алла Россинская говорила о тематическом разнообразии экспонатов:

— Здесь представлены музейные ценности, флора и фауна, духовные реликвии, арт-голограммы, средства обучения и многое другое. Особый интерес вызывает голограмма «Крест преподобной Евфросинии Полоцкой», которая воспроизводит величайшую православную реликвию, утраченную в 1941 году и возрожденную в 1997-м брестским ювелиром Николаем Кузьмичом. 

В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

Николай Бордзов, начальник голографического производства ООО «Магия света»

На выставке также можно увидеть голограммы других православных святынь, слуцкого пояса XVIII века, «Книги Царств», изданной Франциском Скориной в Праге в 1518 году. А голограмму иконы «Преподобномученик Афанасий Брестский» в дар Брестской епархии передал Николай Бордзов, начальник голографического производства ООО «Магия света». 

В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

Директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков

Алла Россинская подчеркнула, что выставка открывается благодаря научно-практической деятельности основателя этой организации Леонида Танина — белорусского ученого с мировым именем, академика международной инженерной академии, лауреата Государственной премии в области науки и техники и основоположника белорусской школы голографии. Брестская выставка, продолжает Алла Россинская, создавалась не в одночасье:

В Бресте открылась уникальная выставка голограмм


— Как только нам предложили организовать ее, конечно, никаких сомнений не было. Переговоры увенчались успехом. Далась она непросто. Только монтировали ее 17 дней. Но в результате достойно представили белорусскую голографию. Это и искусство, и научный прогресс. К слову, на выставке есть и некоторые копии экспонатов из коллекции областного краеведческого музея. Посетитель сможет сравнить их с оригиналами. А работать выставка будет до 31 мая.

В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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  Крест Евфросинии Полоцкой, зуб мамонта, очаровательные домашние питомцы, военные самолеты и… сотни других экспонатов. Все это изящные голограммы, которые...
 
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