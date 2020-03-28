В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

Источник материала: Виртуальный Брест

Крест Евфросинии Полоцкой, зуб мамонта, очаровательные домашние питомцы, военные самолеты и… сотни других экспонатов. Все это изящные голограммы, которые сегодня публика увидела на открытии выставки «Голография 2020» в музее «Спасенные художественные ценности» — филиале Брестского областного краеведческого музея.















Алла Россинская



Вернисаж организовали ООО «Магия света» и краеведческий музей. Подобные экспозиции уже увидели в Минске, Гродно, Гомеле, других городах Беларуси и 17 зарубежных странах. Открывая выставку, старший научный сотрудник музея Алла Россинская говорила о тематическом разнообразии экспонатов:



— Здесь представлены музейные ценности, флора и фауна, духовные реликвии, арт-голограммы, средства обучения и многое другое. Особый интерес вызывает голограмма «Крест преподобной Евфросинии Полоцкой», которая воспроизводит величайшую православную реликвию, утраченную в 1941 году и возрожденную в 1997-м брестским ювелиром Николаем Кузьмичом.







Николай Бордзов, начальник голографического производства ООО «Магия света»



На выставке также можно увидеть голограммы других православных святынь, слуцкого пояса XVIII века, «Книги Царств», изданной Франциском Скориной в Праге в 1518 году. А голограмму иконы «Преподобномученик Афанасий Брестский» в дар Брестской епархии передал Николай Бордзов, начальник голографического производства ООО «Магия света».







Директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков



Алла Россинская подчеркнула, что выставка открывается благодаря научно-практической деятельности основателя этой организации Леонида Танина — белорусского ученого с мировым именем, академика международной инженерной академии, лауреата Государственной премии в области науки и техники и основоположника белорусской школы голографии. Брестская выставка , продолжает Алла Россинская, создавалась не в одночасье:









— Как только нам предложили организовать ее, конечно, никаких сомнений не было. Переговоры увенчались успехом. Далась она непросто. Только монтировали ее 17 дней. Но в результате достойно представили белорусскую голографию. Это и искусство, и научный прогресс. К слову, на выставке есть и некоторые копии экспонатов из коллекции областного краеведческого музея. Посетитель сможет сравнить их с оригиналами. А работать выставка будет до 31 мая.





























