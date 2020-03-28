Банки предупреждают о новой волне атак мошенников. Сможете ли вы устоять перед напором аферистов? Тест

Источник материала: Tut.by

У белорусов стали чаще похищать деньги с карточек. Мошенники обычно притворяются работниками банка, родственниками или старыми знакомыми. А когда получают доступ к чужому счету, переводят деньги на другой счет или оформляют кредит. Проверьте себя: сможете ли вы распознать мошенничество? FINANCE.TUT.BY вместе со специалистами Приорбанка подготовил тест, который поможет узнать, сможете ли вы устоять перед напором банковских мошенников.