Предпринимателя из Кобрина оштрафовали за контрабанду бытовой техники

Источник материала: ОНТ

Индивидуального предпринимателя из Кобрина привлекли к административной ответственности за попытку перевезти через границу бытовую технику, сообщили в пресс-службе ГТК.

В январе этого года мужчина выезжал на территорию ЕС «Козловичи» с большим количеством бытовой техники. Сотрудники таможни направили автомобиль на прохождение инспекционно-досмотрового комплекса. С помощью сканограммы удалось выявить в автомобиле наличие лишнего товара на сумму более Br33 тыс, что было подтверждено таможенным досмотром.

Нарушителю назначен штраф в размере 25% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Фото: Брестская таможня

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram