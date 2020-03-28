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Предпринимателя из Кобрина оштрафовали за контрабанду бытовой техники

28.03.2020 11:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Предпринимателя из Кобрина оштрафовали за контрабанду бытовой техники

Индивидуального предпринимателя из Кобрина привлекли к административной ответственности за попытку перевезти через границу бытовую технику, сообщили в пресс-службе ГТК.

В январе этого года мужчина выезжал на территорию ЕС «Козловичи» с большим количеством бытовой техники. Сотрудники таможни направили автомобиль на прохождение инспекционно-досмотрового комплекса. С помощью сканограммы удалось выявить в автомобиле наличие лишнего товара на сумму более Br33 тыс, что было подтверждено таможенным досмотром. 

Нарушителю назначен штраф в размере 25% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Фото: Брестская таможня

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Индивидуального предпринимателя из Кобрина привлекли к административной ответственности за попытку перевезти через границу бытовую технику, сообщили в...
 
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