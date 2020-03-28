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В Пинске выявлена суперподделка 100-долларовой банкноты
Источник материала: Партизан
В филиале банка города Пинска при пересчете кассы работником обнаружен денежный билет номиналом 100 долларов с признаками подделки.
Об этом
Согласно выводам эксперта Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз денежный билет изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. В нем воспроизведены способы печати и элементы защиты, характерные для подлинных денежных билетов США аналогичного номинала и серии года выпуска. В данном случае речь идет о суперподделке, в экспертной практике такие денежные билеты встречаются редко.
По качеству и способам воспроизведения изображений они полностью соответствуют подлинным банкнотам.
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В филиале банка города Пинска при пересчете кассы работником обнаружен денежный билет номиналом 100 долларов с признаками подделки.
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