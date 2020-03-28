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В урочище Горки появится «спортивная» аллея

28.03.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В рамках акции «Неделя леса-2020» спортивная общественность Ганцевщины в урочище Горки высадила около 1000 саженцев сосны.
Подробности — в ближайшем номере «СП»

В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея
В урочище Горки появится «спортивная» аллея

				

				
				
				

				
				
				

				
				

			
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В рамках акции «Неделя леса-2020» спортивная общественность Ганцевщины в урочище Горки высадила около 1000 саженцев сосны.Подробности — в ближайшем номере

						

					




























					





					

					
 

				

				
				



				


			


		

		

			

			
				
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