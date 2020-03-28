Женский футбольный сезон в Беларуси откроется матчем за Суперкубок

Вслед за мужским футбольным сезоном свои соревнования откроют женские команды: 29 марта состоится матч за Суперкубок Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА .

В воскресенье в 14.00 на поле ФК «Минск» выйдут его хозяйки — чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки «Минска» — и их извечные соперницы из еще одного столичного клуба «Зорка-БДУ». Эти команды больше всех становились обладателями Суперкубка Беларуси: в активе «Минска» пять трофеев (2014, 2015, 2016, 2018, 2019), у «студенток» — три (2010, 2013, 2017). Вход на воскресный поединок свободный.

Планируется, что 29-й женский чемпионат Беларуси начнется в середине апреля. В прошлом году свое седьмое подряд золото национального первенства завоевали футболистки «Минска», серебряными призерами стали спортсменки «Зоркi-БДУ», бронзовые медали в активе гродненского «Немана».