interfax.by Как отметили в пресс-службе, во время посещения в пятницу ОАО "Белгипс" президент напомнил, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10-12 лет назад в плане отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам, пишет





По его словам, после выборов следует серьезно вернуться к этому вопросу. "Надо раскрепостить там, где нужно", - подчеркнул Лукашенко.





"У нас вместо легких конструкций - балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги", - сказал глава государства.





Вместе с тем он отметил, что после пересмотра нормативов в стройотрасли безопасность людей не должна пострадать: "Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно. Это главное", - подчеркнул Лукашенко.



