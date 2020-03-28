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Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё время занимался спортом
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Вадим Щеглов:
Николай Козеко:
Также в интервью Николай Козеко рассказал:
– как в детстве жил в землянке в Мачулищах
– о встречах с Бровкой, Мележем и Шамякиным
– присматривается ли к каким-то зарубежным спортсменам, чтобы пригласить в сборную
– об Instagram и почему видеоролики, как увлечение – это хорошо
Смотрите 29 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё время занимался спортом
Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Базы не было, развал Союза... Время тогда было до спорта? Николай Козеко: «Вот...
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