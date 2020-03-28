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Козеко о Цупер: «16 лет она тренировалась и шла к этой медали!»

28.03.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё время занимался спортом

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Не секрет, что некоторые тренеры национальных команд присматриваются к спортсменам из других стран. В частности – Алла Цупер, которая переехала сюда из Украины. Сейчас Вы как-то на кого-то посматриваете?

Козеко о Цупер: «16 лет она тренировалась и шла к этой медали!»

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Скажем так, что уже даже на такой уровень спортсменов, чтобы приглашать, те страны, которые воспитали этих спортсменов, они достаточно бережно относятся к ним, создают максимальные условия. И уже так прийти, просто пригласить и сказать, что вот у нас хорошие условия, хорошие тренеры, вот вы можете заниматься – надо, чтобы создалась ситуация, когда спортсмен – что-то не нравится в той команде.

Вот как у Аллы Цупер было в своё время. Она выступала на Олимпиаде в Нагано, когда Дима Дащинский занял третье место. Алла заняла там пятое место. И там не сложилось у неё с главным тренером, атмосфера в украинской команде. И она сама решила переехать сюда. Но путь от того наганского успеха до золотой медали в Сочи составил 16 лет! 16 лет она тренировалась и шла к этой медали!

То есть там те начальные прыжки были, азы, которые она прошла уже здесь, выйдя на высший уровень. Это не так просто.

Также в интервью Николай Козеко рассказал:

– как в детстве жил в землянке в Мачулищах

– о встречах с Бровкой, Мележем и Шамякиным

– как после развала СССР спортсмены уходили в «шопные» дела

– об Instagram  и почему видеоролики, как увлечение – это хорошо

Смотрите 29 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Николай Козеко, Вадим Щеглов

 
 
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Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё...
 
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Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё время занимался спортом
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