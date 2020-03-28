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Козеко о Цупер: «16 лет она тренировалась и шла к этой медали!»
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
То есть там те начальные прыжки были, азы, которые она прошла уже здесь, выйдя на высший уровень. Это не так просто.
Также в интервью Николай Козеко рассказал:
– как в детстве жил в землянке в Мачулищах
– о встречах с Бровкой, Мележем и Шамякиным
– как после развала СССР спортсмены уходили в «шопные» дела
– об Instagram и почему видеоролики, как увлечение – это хорошо
Смотрите 29 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё...
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