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Наведение порядка на земле, транспортное и медицинское обслуживание. Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

28.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Наведение порядка на земле, транспортное и медицинское обслуживание. Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

На прямую линию поступило порядка трех десятков звонков, в том числе две трети из Гродно. Жители региона обращались с вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства, наведения порядка на земле, медобслуживания, транспортного обеспечения и другими.

Вопросы из Гродно в основном относились к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жительница дома №13 по улице Поповича считает, что дому необходим капремонт. Житель дома по проспекту Клецкова,24 пожаловался, что в его квартире сыро, нужно ремонтировать межпанельные стыки. А жительница дома №21а по улице Южной, построенного около десяти лет назад, рассказала, что со стен осыпается штукатурка. Поступили также просьбы по поводу асфальтирования пешеходных дорожек между универсамом «Брест» и гостиницей «Турист», по переулку Реймонта, возле дома №3 по улице Захарова. Все эти вопросы взяты на контроль. По ним будут проведены проверки и приняты соответствующие меры.

Дачники обратились с просьбой пустить автобусы в садоводческие товарищества раньше, чем обычно, с 1 апреля. Рассмотрением вопроса займется Гродненский райисполком.

Гродненка озабочена вопросом наведения порядка на центральном кладбище в Скиделе, где похоронены ее родственники.

Жители области звонили на прямую линию не только, чтобы пожаловаться, но и посоветоваться, получить разъяснения или подсказку. К примеру, лидчанку волнует вопрос, может ли она продать квартиру, построенную с господдержкой. Ей пояснили, что льготники не могут продавать квартиру в течение пяти лет после досрочного погашения кредита. Законодательством предусмотрены отдельные моменты, когда жилье можно продать до истечения установленного срока. Для этого надо получить разрешение в райисполкоме. А дадут его в случае уважительной причины, в том числе, переезда в другую местность, развода, смерти собственника.

Слонимчанка, воспитывающая взрослого сына-инвалида, хотела бы получить разрешение перевозить его в автомобиле, не пристегивая. Ей посоветовали обратиться в районную поликлинику.

На все вопросы, поступившие на прямую линию, граждане получили ответы. Жалобы рассмотрят соответствующие службы, после чего будут приняты меры.

#местное самоуправление
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by/

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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